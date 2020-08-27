Эффективность работы "Нафтана" обсудили в Новополоцке. Заседание наблюдательного совета возглавила Наталья Кочанова

Эффективность работы "Нафтана" обсудили в Новополоцке. Заседание наблюдательного совета возглавила его председатель - cпикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Генеральный директор завода доложил об итогах финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие, также речь шла о реализации бизнес-плана. Отмечено, что работать предприятию пришлось в непростых условиях: налоговый маневр, трудности с поставкой нефти, поиски альтернативных источников. Ключевое направление в работе - снижение затрат. Вместе с этим "Нафтан" работает над ростом эффективности производства. Создана программа действий, которые должны положительно повлиять на работу предприятия.