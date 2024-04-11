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Ефимов: Беларусь и Россия дополнительно прорабатывают 7 импортозамещающих проектов
Беларусь и Россия дополнительно прорабатывают 7 импортозамещающих проектов. Об этом рассказал заместитель министра промышленности Александр Ефимов. Всего же проектов 25, общий объем затрат превышает 144 миллиарда российских рублей. Первые продукты еще с прошлого года поставляются на российский рынок. Это сложнотехнические изделия: элементы трансмиссии, мосты, коробки передач и редукторная группа. Реализация этих проектов позволит обеспечить технологический суверенитет Союзного государства. И особенно важна работа в области станкостроения.
Свои новинки продолжает демонстрировать и машиностроительная отрасль. Накануне "Амкодор" представил линейку техники для мелиорации - всего более 20 моделей машин.
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