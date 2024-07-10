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ЕФСР улучшил прогноз экономического развития Беларуси на 2024 год

Инфляционная динамика в Беларуси в текущем году останется стабильной. К такому выводу пришли эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития, отметив, что к концу году инфляция не превысит 5,8 %.

Из того, что еще отметили эксперты: темпы роста белорусской экономики не сбавят обороты, по итогам года прирост ВВП спрогнозировали в размере 3,7 %. Такая динамика объясняется адаптацией к изменившимся условиям, новыми каналами транспортной и финансовой логистики, производственными связями и инвестпроектами.

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