Египет заинтересован увеличить парк техники МТЗ

Египет заинтересован увеличить парк техники Минского тракторного завода. Это стало известно на встрече руководства предприятия с председателем Совета директоров компании ECARD в Каире. Стороны обсудили выполнение договоренностей. В сентябре заработал механизм кредитования фермеров через Сельскохозяйственный банк Египта, что является важным шагом в направлении увеличения количества белорусской техники в этой стране. Также египетская сторона подтвердила заинтересованность в расширении модельного ряда, в том числе за счет коммунальной, дорожной и другой спецтехники, которая необходима для строительства и наведения чистоты в мегаполисе. Еще одной темой переговоров стали перспективы обучения египетских специалистов, которые будут работать с белорусской техникой.