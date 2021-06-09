Египетская компания заинтересована в совместном производстве электрооборудования

Рами Бассим, коммерческий директор компании-производителя (Египет): Наша компания - одна из самых крупных в Египте. Она работает в секторе энергетики, имеет совместные предприятия в других странах. Занимаемся мы производством кабелей, электрооборудования и приборами по учету электроэнергии. Нам интересен рынок Беларуси, и мы рассматриваем Беларусь как ворота в Евразийский союз и СНГ. Конечно, самый большой интерес к вам, и здесь мы создаем наше предприятие. А дальше наша стратегия - выход на другие рынки. Беларусь является очень надежной страной с точки зрения индекса ведения бизнеса. И важно то, что в Беларуси достаточно источников энергии, в том числе и альтернативных, и после 100-процентного запуска БелАЭС энергии будет еще больше, как и новой инфраструктуры. И мы планируем, что наш инвестпроект по производству кабелей мы запустим к концу следующего года.