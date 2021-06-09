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Египетская компания заинтересована в совместном производстве электрооборудования
Египет заинтересован инвестировать в Беларусь. Компания из этой страны рассматривает возможность локализации здесь производства. Речь идет о проектах в фармацевтике, энергетике, в частности - кабельной продукции. Об этом детально говорили с бизнесменами из Африки представители белорусских компаний и министерств промышленности, энергетики и МАРТ, который курирует от Беларуси сотрудничество с официальным Каиром. Бизнесмены ищут точки интереса на долгосрочную перспективу.
Тем более, после прошлого года торговля начала восстанавливаться. Например, по продажам тракторов в Египет объемы выросли вдвое. И сегодня особое внимание долгосрочным капиталовложениям. Пока сумма инвестиций не оговаривается, но египтяне уверены, что новый проект может появиться к концу следующего года. Египетская компания занимается производством силовых кабелей, трансформаторов. Она одна из лучших на Ближнем Востоке и Африке по новым энергорешениям.
Рами Бассим, коммерческий директор компании-производителя (Египет): Наша компания - одна из самых крупных в Египте. Она работает в секторе энергетики, имеет совместные предприятия в других странах. Занимаемся мы производством кабелей, электрооборудования и приборами по учету электроэнергии. Нам интересен рынок Беларуси, и мы рассматриваем Беларусь как ворота в Евразийский союз и СНГ. Конечно, самый большой интерес к вам, и здесь мы создаем наше предприятие. А дальше наша стратегия - выход на другие рынки. Беларусь является очень надежной страной с точки зрения индекса ведения бизнеса. И важно то, что в Беларуси достаточно источников энергии, в том числе и альтернативных, и после 100-процентного запуска БелАЭС энергии будет еще больше, как и новой инфраструктуры. И мы планируем, что наш инвестпроект по производству кабелей мы запустим к концу следующего года.
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