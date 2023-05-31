Егоров: Мы не можем себе позволить не инвестировать

Говоря об инструментах инвестиционной политики Беларуси, председатель правления Банка развития Александр Егоров выделил три направления, важнейшим из которых является программа "Один район - один проект". Но цель программы, по его словам, вовсе не в том, чтобы создать в каждом районе Беларуси по одному инвестиционному проекту.

На самом деле, цели две, сказал он, отвечая на вопрос ведущего ток-шоу "Экономическая среда". Первая - создание определенного количества рабочих мест. Вторая - это должны быть не просто рабочие места, а высокоэффективные, которые позволят подтянуть заработную плату каждого региона до средней по стране.

Еще один инструмент, которым могут воспользоваться инвесторы, - кредит от Банка развития. "Есть отдельная кредитная программа, которая поддержана правительством, для финансирования малого и среднего бизнеса, - отметил Александр Егоров. - Там есть ставки 6,75 %, 7,5 %, которые даже ниже, чем ставка рефинансирования".

И третье направление - трансферт. Это то, что применяется для юго-восточного региона Могилевской области. "В принципе, такая же политика применяется и в сельском хозяйстве, - сказал глава Банка развития. - Для строительства ферм, для важнейших инвестиционных проектов в сфере АПК тоже существует трансферт. То есть ты инвестируешь деньги, тебе выделяется на комфортных условиях кредит. И потом государство, по мере того, как ты вводишь объект (ты должен ввести объект - тогда получаешь первую часть трансферта, а дальше ты должен выйти на производственные мощности, которые у тебя определены бизнес-планом - тогда получаешь вторую часть), возмещает до 25 % всех инвестиционных затрат".

Сейчас в правительстве разрабатывается документ, который распространит действие такого механизма трансфертов не только на какие-то отдельные регионы или на отдельные отрасти, а в целом на экономику.