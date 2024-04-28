Егоров: Закон "По вопросам предпринимательской деятельности" устанавливает равные условия и правила игры для работы на рынке

Новый закон в Беларуси "По вопросам предпринимательской деятельности" устанавливает равные условия и правила игры для работы на рынке. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров.

Напомним, все виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, будут определены правительством до 1 июля. Остальным до января 2026 года нужно перейти в в юрлица. Задача правительства - сделать этот переход бесшовным.