ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Егоров: Закон "По вопросам предпринимательской деятельности" устанавливает равные условия и правила игры для работы на рынке

Новый закон в Беларуси "По вопросам предпринимательской деятельности" устанавливает равные условия и правила игры для работы на рынке. Об этом журналистам рассказал заместитель главы Администрации Президента Александр Егоров.

Напомним, все виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП, будут определены правительством до 1 июля. Остальным до января 2026 года нужно перейти в в юрлица. Задача правительства - сделать этот переход бесшовным.

Интервью с Александром Егоровым о развитии белорусской экономики в нынешнем году, инвестициях, экспорте в Россию и в страны дальней дуги, а также наших прогнозных амбициях на следующий год смотрите в "Главном эфире" 28 апреля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все