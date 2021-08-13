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Экипаж-трехтысячник появился на севере Беларуси - первыми рубеж преодолели отец и сын Лаптинские

Экипаж-трехтысячник появился на севере страны.

Первыми этот рубеж преодолели Валентин и Владислав Лаптинские. Награждение передовиков жатвы состоялось на полях Оршанской агропромышленной структуры. Отец с сыном не первый год работают в тандеме. Минувшим летом они также стали трехтысячниками, но в этом сезоне подойти к круглой цифре удалось гораздо быстрее.

Тысячный намолот на севере страны уже преодолели около ста экипажей. Аграрии уверенно выходят на финишную прямую. В этом году завершить жатву планируют на две-три недели раньше обычного.


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