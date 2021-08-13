3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Экипаж-трехтысячник появился на севере Беларуси - первыми рубеж преодолели отец и сын Лаптинские
Экипаж-трехтысячник появился на севере страны.
Первыми этот рубеж преодолели Валентин и Владислав Лаптинские. Награждение передовиков жатвы состоялось на полях Оршанской агропромышленной структуры. Отец с сыном не первый год работают в тандеме. Минувшим летом они также стали трехтысячниками, но в этом сезоне подойти к круглой цифре удалось гораздо быстрее.
Тысячный намолот на севере страны уже преодолели около ста экипажей. Аграрии уверенно выходят на финишную прямую. В этом году завершить жатву планируют на две-три недели раньше обычного.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все