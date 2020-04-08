Экофуд! Козий камамбер, пармезан, творог. Фермер-новатор расширяет производство

Центр развития козоводства в Минской области. Под Дзержинском директор племенной козьей фермы планирует получать ежегодно тысячу тонн полезного молока. Амбициозный проект Дмитрий Крылов реализует до конца года. Просторные ангары на полторы тысячи голов уже готовы, сейчас ведется строительство автоматизированного доильного комплекса.



Так называемая карусель сможет одновременно обслуживать 500 животных. А старое здание фермы будет переоборудовано под мини-завод. С фермером-новатором встретилась Юлия Токарь.



Хозяйка фермы Галина Крылова знает буквально каждого своего питомца. Под ее пристальным вниманием эти ручные козлята регулярно получают еду - лакомятся по пять раз в день. Через некоторое время маленькие постояльцы из уютных яслей переедут в более просторные боксы.



Хозяева фермы решили увеличить масштаб своего производства и замахнулись на амбициозный проект. Центр развития козоводства планируют открыть уже в конце года. Единственный такой в нашей стране! Современные апартаменты для размещения трех тысяч коз уже готовы. Сейчас ведется строительство автоматизированного доильного комплекса. Так называемая карусель сможет одновременно обслужить полтысячи животных.



