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Экологический транспорт, пестициды, удобрения, сельхозтехника: какие перспективы ждут сотрудничество Беларуси и Бразилии?

О том, каким может быть будущее бразильско-белорусских отношений, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бразилии Сергей Лукашевич в интервью Агентству теленовостей.

"Я смотрю очень позитивно на наше будущее. Само под лежачий камень ничего не течет. Мы должны говорить с Бразилией о том, о чем ей интересно. Это экологический транспорт, мы работаем в этом направлении, работаем с нашими электробусами в отдельных регионах. Это, конечно же, весь спектр товаров сельского хозяйства - гербициды, пестициды, удобрения, вся техника, которая позволяет обрабатывать землю (это не только МТЗ, это и Гомсельмаш)", - говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси.

И самое интересное, что мы живем в очень интересное время - время возможностей, время достаточных перспектив, как раз в то время, когда нужно применить накопленный профессионализм, причем не только белорусскому посольству в Бразилии, но и белорусским предприятиям. Поэтому если все мы будем качественно делать свою работу, то перспективы с Бразилией будут просто восхитительные, как и реалии.Фото: БЕЛТА
Сергей Лукашевич

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