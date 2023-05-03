Экологический транспорт, пестициды, удобрения, сельхозтехника: какие перспективы ждут сотрудничество Беларуси и Бразилии?

И самое интересное, что мы живем в очень интересное время - время возможностей, время достаточных перспектив, как раз в то время, когда нужно применить накопленный профессионализм, причем не только белорусскому посольству в Бразилии, но и белорусским предприятиям. Поэтому если все мы будем качественно делать свою работу, то перспективы с Бразилией будут просто восхитительные, как и реалии. Фото: БЕЛТА

Сергей Лукашевич