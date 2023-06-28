"Экономическая среда" о технологическом суверенитете - смотрите в вечернем эфире 28 июня

Стопроцентное замещение невозможно, но оно и не нужно. О технологической независимости мы начали говорить совсем недавно, столкнувшись с геополитическими реалиями, когда успешно работающие предприятия где-то могут провалить из-за недопоставки каких-то компонентов или оборудования. На оборудование обращено особое внимание. Вопрос решается положительно, наши предприятия берут кредиты для закупки современного оборудования. Это надо приветствовать. Это очень важный подход.

Сергей Чижик, первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси