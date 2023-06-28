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"Экономическая среда" о технологическом суверенитете - смотрите в вечернем эфире 28 июня

Беларуси удалось оперативно организовать антикризисное управление экономикой в сложившихся санкционных условиях. И эффективностью этой работы удивлены наши оппоненты. Как укрепить технологическую независимость страны? Об этом в новом выпуске ток-шоу "Экономическая среда".

Лишив нас доступа к современному оборудованию, технологиям и рынкам сбыта, коллективному Западу не удалось технологически изолировать реальный сектор белорусской экономики. У нашей научно-технологической сферы немало разработок. Есть задел и на перспективу. Здесь важна оперативность. Важно создать среду для разработки собственных технологий. Основную нагрузку на себя должна взять Академия наук.


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Стопроцентное замещение невозможно, но оно и не нужно. О технологической независимости мы начали говорить совсем недавно, столкнувшись с геополитическими реалиями, когда успешно работающие предприятия где-то могут провалить из-за недопоставки каких-то компонентов или оборудования. На оборудование обращено особое внимание. Вопрос решается положительно, наши предприятия берут кредиты для закупки современного оборудования. Это надо приветствовать. Это очень важный подход.
Сергей Чижик, первый зампредседателя Президиума НАН Беларуси


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Технологический суверенитет - это не только замкнутая система, когда технологическая цепочка полностью реализована внутри страны, начиная с сырья и заканчивая конечным продуктом. Обеспечивать такой вид технологического суверенитета чрезвычайно сложно. Особенно есть такие объективные факторы, как отсутствие компонентной и ресурсной базы для производства того или иного товара. Это и способность за счет кооперации с другими странами ввозить, осваивать, воспроизводить технологии, разработанные в государствах-партнерах.
Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента Беларуси


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Как удачный пример можно привести взаимодействие в рамках Союзного государства по реализации научно-технических программ. На сегодняшний момент их уже реализовано свыше 60 по таким направлениям, как микроэлектроника, космические технологии, здравоохранение, приборостроение. Сейчас реализуются 4 программы, 7 научно-технических программ в стадии рассмотрения и могут стартовать в ближайшие год-два. Беларусь достойно в кооперации с Российской Федерацией справляется с возникшими проблемами.
Татьяна Столярова, зампредседателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси

"Экономическая среда" - программа, в которой понятным языком говорим о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

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