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"Экономическая среда" о технологическом суверенитете - смотрите в вечернем эфире 28 июня
Беларуси удалось оперативно организовать антикризисное управление экономикой в сложившихся санкционных условиях. И эффективностью этой работы удивлены наши оппоненты. Как укрепить технологическую независимость страны? Об этом в новом выпуске ток-шоу "Экономическая среда".
Лишив нас доступа к современному оборудованию, технологиям и рынкам сбыта, коллективному Западу не удалось технологически изолировать реальный сектор белорусской экономики. У нашей научно-технологической сферы немало разработок. Есть задел и на перспективу. Здесь важна оперативность. Важно создать среду для разработки собственных технологий. Основную нагрузку на себя должна взять Академия наук.
Стопроцентное замещение невозможно, но оно и не нужно. О технологической независимости мы начали говорить совсем недавно, столкнувшись с геополитическими реалиями, когда успешно работающие предприятия где-то могут провалить из-за недопоставки каких-то компонентов или оборудования. На оборудование обращено особое внимание. Вопрос решается положительно, наши предприятия берут кредиты для закупки современного оборудования. Это надо приветствовать. Это очень важный подход.
Технологический суверенитет - это не только замкнутая система, когда технологическая цепочка полностью реализована внутри страны, начиная с сырья и заканчивая конечным продуктом. Обеспечивать такой вид технологического суверенитета чрезвычайно сложно. Особенно есть такие объективные факторы, как отсутствие компонентной и ресурсной базы для производства того или иного товара. Это и способность за счет кооперации с другими странами ввозить, осваивать, воспроизводить технологии, разработанные в государствах-партнерах.
Как удачный пример можно привести взаимодействие в рамках Союзного государства по реализации научно-технических программ. На сегодняшний момент их уже реализовано свыше 60 по таким направлениям, как микроэлектроника, космические технологии, здравоохранение, приборостроение. Сейчас реализуются 4 программы, 7 научно-технических программ в стадии рассмотрения и могут стартовать в ближайшие год-два. Беларусь достойно в кооперации с Российской Федерацией справляется с возникшими проблемами.
"Экономическая среда" - программа, в которой понятным языком говорим о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Смотрите сегодня сразу после "Панорамы".
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