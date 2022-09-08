Экономически проект точно может состояться - губернатор Мурманской области о перевалке белорусских грузов

"Мы действительно сегодня фактически открываем новую историю взаимодействия. Если вспомнить, то Мурманская область была одним из первых регионов современной России, которая заключила с Беларусью соглашение. Наши люди помнят и ваше посещение, участие в лыжном марафоне. Это, кстати, дорогого стоит. Это никогда не забывается, очень важно. Эта коммуникация сохранилась. Действительно у нас есть все возможности перезагрузить, причем очень взаимовыгодно, наши отношения. Я очень благодарен вам за то решение, которое вы сегодня озвучили по логистике",