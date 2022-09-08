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Экономически проект точно может состояться - губернатор Мурманской области о перевалке белорусских грузов

Экономически проект точно может состояться - губернатор Мурманской области о перевалке белорусских грузов

Проект по использованию портовых мощностей Мурманской области для перевалки белорусских грузов экономически точно может состояться. Об этом на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сообщает БелТА.

"Мы действительно сегодня фактически открываем новую историю взаимодействия. Если вспомнить, то Мурманская область была одним из первых регионов современной России, которая заключила с Беларусью соглашение. Наши люди помнят и ваше посещение, участие в лыжном марафоне. Это, кстати, дорогого стоит. Это никогда не забывается, очень важно. Эта коммуникация сохранилась. Действительно у нас есть все возможности перезагрузить, причем очень взаимовыгодно, наши отношения. Я очень благодарен вам за то решение, которое вы сегодня озвучили по логистике",

- сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время с обеих сторон детально проработан конкретный проект. "Уверен, что все экономические вопросы с точки зрения даже стоимости доставки грузов решаемы. Мы очень плотно работаем и с РЖД, и федеральным правительством. Здесь у нас есть полное взаимопонимание и поддержка", - заверил Андрей Чибис.

Фото:pixabay.com

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