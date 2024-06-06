Экономический форум в Санкт-Петербурге: как прошел второй день, новые соглашения и перспективы для белорусских производителей

Все деловые пути ведут в Санкт-Петербург. Сегодня здесь состоялась торжественная церемония открытия Международного экономического форума.

Это уникальное событие в мире бизнеса, которое проходит с 1997 года. Ежегодно сюда съезжаются тысячи участников, среди которых главы государств и правительств разных стран, руководители зарубежных компаний и мировые эксперты.





К примеру, в прошлом году в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 тыс. человек из 130 стран. Было подписано более 900 соглашений на сумму 3 трлн 860 млрд российских рублей.

На этот раз форум собрал участников из 136 стран, в том числе из Беларуси. Есть представители и от крупных международных организаций и объединений, таких как СНГ, ОДКБ, Евразийская экономическая комиссия, Союзное государство.

Как прошел второй день на форуме? О чем говорила белорусская делегация, какие соглашения открывают новые перспективы для наших производителей?

Обо всем этом расскажет наш корреспондент Светлана Лукьянюк.

Главная тема нынешнего форума в Санкт-Петербурге: основы многополярности - формирование новых центров роста. Все весомее в мире звучит голос БРИКС, все больше стран хотят стать частью ШОС, все более привлекательным становится Евразийский союз. Свои механизмы для экспорта-импорта по своим правилам и новые возможности выхода на рынки Африки и Востока, а также союзный вектор. Пул совместных проектов становится шире. Все это здесь обсуждается в режиме онлайн. В телеграм-канал форума сообщения приходят буквально каждые три минуты. Подписания, встречи, переговоры. И этот диалоговый марафон приносит свои плоды.

Например, биржи стран "пятерки" плюс Узбекистан подписали соглашение о создании биржевой системы новых ценовых индикаторов. Это важно для всех производителей, кто экспортирует или импортирует товары. Главный механизм делает систему прозрачной и учитывает всю специфику нашего рынка, формируя справедливые цены.



Игорь Артемьев,глава Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Россия): Возникает вопрос, вроде страны хотят торговать, хозяйствующие субъекты как-то договариваются друг с другом, а вот какая цена - это предмет постоянного спора.









Биржа - это открытый торговый канал, через который товар мгновенно приходит к покупателю. В Беларуси этот рынок растет семимильными шагами.

Александр Осмоловский, председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи: Товарооборот Белорусской товарной биржи за 2023 год составил около 4 млрд. долларов. За 5 месяцев 2024 года мы уже наблюдаем рост на 160 %.

И если биржа - это эффективно и конкурентно, то развитие маркетплейсов у Евразийской экономической комиссии вызывает много вопросов в части соблюдения добросовестного посредничества. Эти агрегаторы все больше объединяют вокруг себя потребителей, поставщиков, логистических компаний. До 80 % покупателей в ЕАЭС за товарами идут в онлайн.





Максим Ермолович, член коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК: Здесь формируется новый технологичный рынок, который тоже должен с участием специалистов получать свою долю регулирования. Какое это регулирование - здесь споров много. Но мы должны понимать, нельзя сдерживать развитие тех сервисов цифровых, которые делают жизнь наших граждан легче.

Учитывая спрос на белорусское на зарубежных рынках и экспортоориентированность нашей экономики, выходим на новую деловую площадку со странами ШОС. С июля наша страна вступает в организацию, а сегодня в Питере уже обсуждается деловой совет при этой организации. До конца года Беларусь готова стать его частью, а бизнес кооперироваться в проектах.

Союзная интеграция

А вот в союзной интеграции доля взаиморасчетов в национальных валютах превысила уже 93 %. Бизнес в ожидании, когда заработает цифровая электронная подпись. Соглашение подписано. А люди ждут новых прямых авиарейсов. Сегодня на секции по союзной интеграции губернатор обещал быстрый маршрут до Приморского края. Продвигается и по отмене роуминга. В единых тарифах заинтересованы обе стороны. В ближайшее время подпишем более 30 новых планов, где более тысячи мероприятий.

Дмитрий Крутой,Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: Основная прибавка за счет социально-культурной сферы, гуманитарного блока. И молодежная политика, и сфера образования, и здравоохранение, культура и спор - все эти отрасли были учтены.

Импортозамещение

И, конечно, продолжаем работать по союзной кооперации. Импортозамещение. Комплектующие для комбайнов, самосвалов, новые возможности завода подшипников. А еще наш союзный станок. Объемы спроса общего рынка сейчас оценивают до 2030 года. И точно мощности под такие запросы наших предприятий будут расширяться.

Это все будут скоро обсуждать в Беларуси. Российских губернаторов ждем на Форуме регионов. Ленинградская область проведет и заседание совместной комиссии. Общий товарооборот уже миллиард долларов. Планку держим и готовы ее поднять.

Беларусь - Астрахань

Открываем новые горизонты и с Астраханью. Да, регион - важный узел нашей логистики, перевалка белорусских грузов в этом году может вырасти вдвое по сравнению с прошлым. Но не одни портовые проекты в копилке. Обновляем лифты в многоэтажках, участвуем и в мелиорации. В целом в АПК нам есть чем поделиться.





Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области России: Встает вопрос качественных семян. Министерство сельского хозяйства Республики Беларусь с Астраханской областью активно взаимодействуют в обмене семенным фондом, технологиями.

Белорусские зубры

В Башкортостане мы строим уже второй завод. Сначала был по зерносушильным комплексам, сейчас по коммунальной технике. Глава республики заверяет, что в самое ближайшее время стартует стройка. Получен заем от фонда развития промышленности России. И этот проект называют флагманским. Не менее значимый, уж точно более обсуждаемый в другой сфере.





Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан (Россия): Белорусские зубры в Татарстане чувствуют себя прекрасно. У нас один зубренок родился, мы его видели, но есть подозрения, что еще пару есть, т.е. стадо развивается.