Экономический обзор для Беларуси от Всемирного банка

Всемирный банк в середине декабря опубликует результаты исследования деловой среды и эффективности предприятий в Беларуси. Об этом сообщили сегодня в офисе представительства международной финансовой организации, где презентовали экономический обзор для Беларуси. Во время исследования было опрошено 600 компаний. Цель - изучить мнения представителей предприятий о возможностях для роста частного сектора или сдерживающих его факторах. Как отметили в банке, деловая среда становится более дружелюбной, и положительный эффект от правовых механизмов либерализации виден и в увеличении доли частного сектора.

В следующем году Всемирный банк готов начать реализацию проекта на сто миллионов долларов по модернизации белорусских университетов технического профиля и разработке учебных программ для повышения качества обучения.



