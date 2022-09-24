ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

Экономический совет СНГ состоялся в Москве

Страны Содружества должны активнее устранять препятствия во взаимной торговле. В Москве прошел Экономический совет СНГ. Участники обсудили широкий круг вопросов, которые в первую очередь касались экономического сотрудничества.

Для того, чтобы совместная торговля была выгодной для всех сторон, привлечены торговые палаты стран Содружества!Они должны выработать практические шаги для совместных проектов в импортозамещении.

Нужно усилить взаимодействие бизнеса и науки. Это будет способствовать разработкам инновационных технологий и привлечет новые инвестиции. Участники предложили создать союз турорганизаций стран СНГ.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все