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Экономический совет СНГ состоялся в Москве
Страны Содружества должны активнее устранять препятствия во взаимной торговле. В Москве прошел Экономический совет СНГ. Участники обсудили широкий круг вопросов, которые в первую очередь касались экономического сотрудничества.
Для того, чтобы совместная торговля была выгодной для всех сторон, привлечены торговые палаты стран Содружества!Они должны выработать практические шаги для совместных проектов в импортозамещении.
Нужно усилить взаимодействие бизнеса и науки. Это будет способствовать разработкам инновационных технологий и привлечет новые инвестиции. Участники предложили создать союз турорганизаций стран СНГ.
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