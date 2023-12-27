Экономика Беларуси демонстрирует устойчивость - какие перспективы открываются в 2024-м обсудим с экспертами

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: Когда наши партнеры строили эти прогнозы, они предполагали, что санкции, введенные против Республики Беларусь, не позволят нам быстро развернуться и двигаться вперед. На каждом уровне принималось решение, вырабатывались механизмы или инструменты решения проблемы обхода этих санкций. Выходы на другие рынки, поиски новых логистических цепочек.