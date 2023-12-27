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Экономика Беларуси демонстрирует устойчивость - какие перспективы открываются в 2024-м обсудим с экспертами

Вперед с экономическим прагматизмом. Международные организации и так называемые независимые аналитики предрекали нам спад. Но мы видим: экономическая модель Беларуси демонстрирует устойчивость и высокую адаптивность к внешним шокам. Все ли запланированное удалось реализовать? И какие перспективы для нас открываются в 2024-м? Обсудим с компетентными экспертами в ток-шоу "Экономическая среда".



Максим Ермолович, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: Зарубежные эксперты предрекают из года в год крах белорусской экономике. Эти ожидания, к счастью, не оправдываются.
Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: Когда наши партнеры строили эти прогнозы, они предполагали, что санкции, введенные против Республики Беларусь, не позволят нам быстро развернуться и двигаться вперед. На каждом уровне принималось решение, вырабатывались механизмы или инструменты решения проблемы обхода этих санкций. Выходы на другие рынки, поиски новых логистических цепочек.
Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси: Понятно, что давление было беспрецедентно и рецептов, как бороться, не было. Был принят ряд нормативных актов, изменены параметры и условия экспортной поддержки экспортеров, условия страхования финансовых рисков. Мы поработали достаточно много.

"Экономическая среда" - программа, в которой простым языком рассказываем о сложных экономических процессах в стране и за ее пределами. Предновогодний выпуск смотрите сегодня вечером после "Панорамы".

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