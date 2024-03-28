Экономика Беларуси справляется в условиях давления со стороны недружественных государств - Лукашенко

Глава государства отметил, что Национальный банк в основном выполняет свои функции. "Как показывают результаты в экономике за последний год, в сложной обстановке, связанной с давлением со стороны западных недружественных государств на Беларусь, экономика справляется. Значит, и правительство с Национальным банком справляются. Но это не значит, что нет в этом плане проблем. Мы обсудим эти проблемы откровенно, честно, не спихивая на кого-то", - сказал белорусский лидер.

Глава государства также обратил внимание на вопрос помощи субъектам хозяйствования в проведении расчетов с зарубежными партнерами. "Санкции санкциями. Вроде, мы справляемся, все ничего. Но, как и Россия это признала, и мы чувствуем давление со стороны американцев прежде всего. Давление, связанное с расчетами. И я много раз обращал ваше внимание и правительства на то, что субъектам хозяйствования надо помогать. Там, где мы можем. Спокойно, без шума, без крика. Хотелось бы знать (это уже вопрос и правительства, и Администрации Президента), выполняются ли эти функции. И насколько Министерство иностранных дел вместе с Национальным банком занимаются этими проблемами", - отметил Александр Лукашенко.