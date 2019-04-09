Экономика дня

Обзор главных экономических тем от Сергея Воляка.



Финансовый саммит



Беларусь примет участие в весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне



Итак, белорусская делегация направилась в Вашингтон. Там пройдут ежегодные весенние заседания советов управляющих Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. Это площадка, на которой встречаются главы центральных банков, министры финансов и развития, а также представители частного сектора. Обсуждаются вопросы глобальной финансовой стабильности, занятости и экономического развития. Также оцениваются программы предоставления финансовой помощи отдельным странам.



Зеленое топливо



Белорусские НПЗ готовы экспортировать до 4,5 млн тонн дизтоплива Евро-6



Белорусские НПЗ суммарно готовы экспортировать каждый год до 4,5 млн тонн дизтоплива стандарта Евро-6. Такая цифра прозвучала на конференции "Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы", она проходит в Минске. Напомним, "Нафтан" в 2020 году должен завершить очередной этап модернизации. Глубина нефтепереработки вырастет до 92 %, отбор светлых нефтепродуктов - до 65 %. На Мозырском НПЗ глубина вырастет до 90 %.



"Великий камень" в Москве



Презентация Китайско-белорусского индустриального парка состоится в России



Презентация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" состоится в Москве. На сегодня резидентами парка являются около 50 компаний из Беларуси, КНР, России, Германии, Австрии, Литвы, США, Израиля. Объем инвестиций превышает $1 млрд. На презентации руководство парка "Великий камень" расскажет о его создании и преимуществах ведения бизнеса в нем. Среди основных тем - режим налоговых льгот, центр "Одна станция" по комплексному обслуживанию резидентов и инвесторов, бондовая зона, особый таможенный режим.



Парламент Великобритании одобрил законопроект об отсрочке Брексита.



Документ предотвращает жесткий развод с Европой и обязывает премьера добиваться сделки с ЕС. Экстренный европейский саммит по Брекситу запланирован в Брюсселе на завтра. ЕС на отсрочку, по данным прессы, согласен, но планирует перенос сразу на год - до конца марта 2020 года.



Валютный рынок



Доллар и евро сегодня на торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал



Доллар и евро сегодня на торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. В итоге курс доллара на завтра - 2,1278. Евро также минусует -2,3984 на завтра. Российский рубль - единственный в зеленом 3,2865 за 100 российских по Нацбанку на завтра.



