3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Экономика дня
С новостями экономики приветствую в студии нашего обозревателя Сергея Воляка.
Главный в сети
3 октября в Минске пройдет национальный Форум по управлению Интернетом Belarus IGF
Национальный Форум по управлению Интернетом Belarus IGF пройдет 3 октября в Минске. Он проводится под эгидой ООН для открытого диалога между всеми заинтересованными сторонами. Belarus IGF - это единственная площадка, где представители государственных структур, бизнеса, некоммерческих организаций, академического сообщества и просто все желающие могут обсудить развитие Интернета в стране.
Выбор туриста
У белорусов самыми популярными направлениями по итогам 2017 года стали Турция, Египет и Украина
Сегодня, 27 сентября, во Всемирный день туризма, Белстат рассказал о предпочтениях белорусов. Во-первых, путешествуют все больше: в 2017 году по сравнению с предыдущим годом организованно за рубеж выехало вдвое больше - 727 тысяч человек.
Самыми популярными направлениями стали Турция, Египет и Украина. Далее в списке Болгария, Россия, Польша, Испания, Греция, Черногория и Чехия. Кстати, предпочтения изменились, в 2016 году в лидерах были Болгария и Россия.
В ожидании санкций
Российские банки начали активно запасаться евро вместо долларов
Российские банки начали активно запасаться евро вместо долларов, опасаясь американских санкций. Ввезено 2 миллиарда 100 миллионов евро. Это стало рекордным объемом за последние годы. Ожидается, что новый пакет санкций в отношении России будет введен в конце осени. Санкции, в частности, могут коснуться долларовых расчетов. Поэтому банки России уходят в евро.
"Фундаментальный" курс
М. Орешкин: к концу года доллар подешевеет до 64 российских рублей
Глава Минэкономразвития России назвал «фундаментальный» курс рубля! Максим Орешкин ждет, что к концу года доллар подешевеет до 64-х за доллар. Министр отметил, что сейчас курс опустился ниже отметки в 66 рублей. Но прогноз на конец года неизменен - в районе 64 рублей. Орешкин призвал не поддаваться эмоциям и обратил внимание на то, что колебания курса носят временный характер, а после роста происходит снижение.
Валютный рынок
Доллар и российский рубль 27 сентября на торгах БВФБ подорожали, евро подешевел
Доллар и российский рубль сегодня на торгах в Минске подорожали, евро подешевел.
На завтра установлены такие официальные курсы - Доллар США 2,1087. Евро в красном - 2,4659. Курс рубля России вырос - 3,2076 за 100 российских по Нацбанку на завтра.
Невыполнимые условия
МВФ приостановил программу помощи для Украины
МВФ приостановила программу помощи для Украины. Страна оказалась не в состоянии выполнить требования. Киев получил от 8 миллиардов 700 миллионов долларов из запланированных 17-ти с половиной. Для продолжения кредитования властям придется выполнить ряд условий Международного валютного фонда. Например, поднять цены на газ для рядовых украинцев на 23 %. Также потребуется осуществить реорганизацию Государственной фискальной службы, принять сбалансированный бюджет и провести антикоррупционную реформу.
Цена легенды
Первый компьютер Apple 1976 года выпуска продан на аукционе за $375 тыс.
Первый компьютер Apple 1976 года выпуска продан на аукционе за 375 тыс долларов. Проданная машина - одна из 16-ти оригинальных, работающих до сих пор. Первые компьютеры модели Apple-1 были созданы Стивом Джобсом и Стивом Возняком. Стоимость каждого в 1976 году составляла 500 долларов. Но уже 1977 превысила $660. Представители аукциона посчитали нужным не оглашать имена продавца и покупателя.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов