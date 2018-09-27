Экономика дня

С новостями экономики приветствую в студии нашего обозревателя Сергея Воляка.

Главный в сети

3 октября в Минске пройдет национальный Форум по управлению Интернетом Belarus IGF

Национальный Форум по управлению Интернетом Belarus IGF пройдет 3 октября в Минске. Он проводится под эгидой ООН для открытого диалога между всеми заинтересованными сторонами. Belarus IGF - это единственная площадка, где представители государственных структур, бизнеса, некоммерческих организаций, академического сообщества и просто все желающие могут обсудить развитие Интернета в стране.

Выбор туриста

У белорусов самыми популярными направлениями по итогам 2017 года стали Турция, Египет и Украина

Сегодня, 27 сентября, во Всемирный день туризма, Белстат рассказал о предпочтениях белорусов. Во-первых, путешествуют все больше: в 2017 году по сравнению с предыдущим годом организованно за рубеж выехало вдвое больше - 727 тысяч человек.

Самыми популярными направлениями стали Турция, Египет и Украина. Далее в списке Болгария, Россия, Польша, Испания, Греция, Черногория и Чехия. Кстати, предпочтения изменились, в 2016 году в лидерах были Болгария и Россия.

В ожидании санкций

Российские банки начали активно запасаться евро вместо долларов

Российские банки начали активно запасаться евро вместо долларов, опасаясь американских санкций. Ввезено 2 миллиарда 100 миллионов евро. Это стало рекордным объемом за последние годы. Ожидается, что новый пакет санкций в отношении России будет введен в конце осени. Санкции, в частности, могут коснуться долларовых расчетов. Поэтому банки России уходят в евро.

"Фундаментальный" курс

М. Орешкин: к концу года доллар подешевеет до 64 российских рублей

Глава Минэкономразвития России назвал «фундаментальный» курс рубля! Максим Орешкин ждет, что к концу года доллар подешевеет до 64-х за доллар. Министр отметил, что сейчас курс опустился ниже отметки в 66 рублей. Но прогноз на конец года неизменен - в районе 64 рублей. Орешкин призвал не поддаваться эмоциям и обратил внимание на то, что колебания курса носят временный характер, а после роста происходит снижение.

Валютный рынок

Доллар и российский рубль 27 сентября на торгах БВФБ подорожали, евро подешевел

Доллар и российский рубль сегодня на торгах в Минске подорожали, евро подешевел.

На завтра установлены такие официальные курсы - Доллар США 2,1087. Евро в красном - 2,4659. Курс рубля России вырос - 3,2076 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

Невыполнимые условия

МВФ приостановил программу помощи для Украины

МВФ приостановила программу помощи для Украины. Страна оказалась не в состоянии выполнить требования. Киев получил от 8 миллиардов 700 миллионов долларов из запланированных 17-ти с половиной. Для продолжения кредитования властям придется выполнить ряд условий Международного валютного фонда. Например, поднять цены на газ для рядовых украинцев на 23 %. Также потребуется осуществить реорганизацию Государственной фискальной службы, принять сбалансированный бюджет и провести антикоррупционную реформу.

Цена легенды

Первый компьютер Apple 1976 года выпуска продан на аукционе за $375 тыс.