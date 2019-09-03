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Экономика дня
Перспективы финансового партнерства сегодня обсудили в Доме правительства. В столице с визитом глава Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Интерес Беларуси к развитию транспортной сети и проектам в сфере здравоохранения. Уже проработали обновление автодороги Лепель - Полоцк. На очереди другие проекты. Белорусский премьер предложил банку также присмотреться к строительству железнодорожного терминала в индустриальном парке "Великий камень".
Подробности у нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.
Китайские компании планируют закупать в Беларуси через биржу сырье и готовую продукцию
Две крупные китайские компании из Шэньчжэня и Гонконга планируют закупать в Беларуси через биржу сырье и готовую продукцию. О таких планах было заявлено по итогам встречи с представителями Белорусской универсальной товарной биржи и Национального агентства инвестиций и приватизации. Гостей интересовали особенности реализации на экспорт лесоматериалов и сельхозпродукции (в первую очередь мяса говядины и птицы), возможности логистики, как формируются биржевые цены. Договорились, что сформируют перечень конкретных товарных позиций, интересных китайским партнерам.
ВБ отмечает серьезный подход белорусского правительства к дорожной карте реформ
Ранее о том, что работу над дорожной картой структурных реформ в Беларуси, которую помогает готовить Всемирный банк, планируется завершить в четвертом квартале нынешнего года, говорил Министр экономики Дмитрий Крутой.
Фунт стерлингов упал к минимальным уровням с октября 2016 года
Фунт стерлингов упал ниже $1,20 во вторник утром, достигнув минимальных уровней с октября 2016 года на фоне опасений, связанных с Brexit. Если отсрочка выхода из Евросоюза будет одобрена, правительство Великобритании запустит процесс досрочных парламентских выборов. Джонсон обещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября с соглашением или без него. Но если сделки не будет, Банк Англии прогнозирует падение фунта стерлингов, ускорение инфляции и замедление экономического роста.
Белорусский рубль сегодня ослаб к трем основным валютам
Белорусский рубль сегодня ослаб к трем основным валютам. В ходе торгов доллар подорожал до отметки 2 рубля 11 копеек (Br2,119). Евро подорожал - 2,31 (Br2,3176) за 1 евро. За 100 российских рублей - 3 рубля 16 копеек. (Br3,167).
В Украине появились бизнес-кейсы для открытия турбизнеса в Чернобыле
В настоящий момент соответствующие органы занимаются просмотром всех специальных разрешений на осуществление отдельных видов деятельности на территории зоны отчуждения. Для открытия такого турбизнеса разработали пошаговые инструкции, в которых представлена вся необходимая документация и подсказки для будущего турагентства или туроператора. Популярность маршрута связывают с американским мини-сериалом "Чернобыль", который вызвал моду на поездки к зоне отчуждения.
Регламентация подобных туруслуг с белорусской стороны, думаю, вопрос времени.
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