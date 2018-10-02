Экономика дня

Из Минска на Американский континент или в Юго-Восточную Азию! Трансконтинентальные перелеты из Национального аэропорта Минск будут работать на привлекательность нашей воздушной гавани как хаба. О том, что переговоры по организации таких перелетов уже ведутся, сообщил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак на открытии Белорусской транспортной недели. Стартовала неделя с выставки "Транспорт и логистика". Подробнее об этом и других новостях из мира экономики расскажет Андрей Лаптенок.

В Минске открылась Белорусская транспортная неделя

О развитии сферы авиаперевозок, которое на минувшей неделе обсуждалось в Совмине, говорили сегодня и в рамках открывшейся "транспортной недели". В частности, о продаже национальной авиакомпанией "Белавиа" билетов по безбагажным тарифам, для чего планируется в скором времени внести изменения в законодательство. Главная цель - общее снижение цены билетов. Кроме того, Минтранс поддерживает внедрение возможности продавать безотзывные авиабилеты, которые нельзя будет сдать.

В этом году участниками выставки "Транспорт и логистика" и Белорусской транспортной недели стали 80 компаний и организации из Австрии, Китая стран Балтии, Польши, России, Украины, Франции и Швеции.

Белорусский рубль уступил доллару и российскому рублю

Белорусский рубль сегодня ослаб к доллару и российскому рублю и укрепился к евро. Доллар курсом на завтра - 2,1237, российский - 3,2497 белорусского за 100 российских рублей, евро - 2,4459.

Венесуэльская криптовалюта Petro объявлена законным средством международных расчетов

В Венесуэле президентом Мадуро местная криптовалюта Petro объявлена законным средством международных расчетов. Венесуэла начала применять Petro как средство для привлечения иностранных инвестиций. Криптовалютный план рассчитан на 10 лет. За это время, полагает Николас Мадуро, Petro сможет мощно позиционировать себя не только внутри страны, но и на международном уровне.

Котировки валюты Ирана в обменных пунктах этой страны за сутки выросли на 20%

Котировки валюты Ирана в обменных пунктах этой страны за сутки выросли на 20%. Стоимость одного доллара составила 150 тысяч иранских риалов, а еще накануне обменный курс американской валюты на свободном рынке превышал 180 тысяч риалов. Также в Иране резко упали евро и британский фунт. К обменникам в Тегеране длинные очереди. Если причины роста курса объяснимы - это угроза санкций со стороны США, то резкий рост валюты вызвал у экспертов удивление. Одной из причин такой реакции называют сообщение о том, что Иран завершает подготовку механизма, позволяющего обходить санкции, о чем заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

С. Румас: В совместной реализации у Беларуси и Всемирного банка - проекты на сумму $800 млн.

Беларусь и Всемирный банк подтвердили курс на активный диалог. Сегодня на встрече с представителями банка премьер-министр Беларуси Сергей Румас отметил высокий уровень двустороннего сотрудничества.

"Цифры говорят сами за себя: общий портфель проектов за все время оценивается в сумму более $1,7 млрд., в том числе - проекты на $800 млн. находятся в процессе реализации. Обновленный состав правительства намерен только развивать и приумножать тот уровень сотрудничества, который мы имеем".