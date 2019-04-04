Экономика дня

В Беларуси заработал гарантийный фонд по поддержке предпринимательства

Новая инициатива призвана простимулировать рост национальной экономики через создание новых рабочих мест, прежде всего в регионах. При разработке механизма кооперации бизнеса, банков и гарантийного фонда поддержки был изучен европейский и российский опыт. Раннее отсутствие залога при обращении в банк зачастую затормаживало развитие выгодных инвестиционных проектов.

Мировой валютный рынок фиксирует рост резервов в евро

Мировой валютный рынок фиксирует рост валютных резервов в евро. Кроме того, аналитики полагают, что президентство Трампа отразилось на росте курса европейской валюты. За время правления нынешней администрации он увеличился на 20 %. "Трамп - это лучшее, что случилось с евро за последние годы", пишет журнал "Фокус". Между тем уже к лету вероятно обратное укрепление доллара.

Пара евро - доллар укрепилась к белорусскому рублю

Сегодня пара-евро доллар укрепилась к белорусскому рублю, российский рубль подешевел. Доллар на завтра Br2,1428, евро Br2,407. Курс российского рубля Br3,2787 за 100 российских рублей.

Туристический рынок Беларуси за прошлый год вырос на 14 %

Туристический рынок Беларуси за прошлый год вырос на 14 %. По заявлению представителей Минспорта и туризма, такой результат помогла обеспечить государственная поддержка. Относительно новые в нашей стране виды туризма, например, промышленный или медицинский, уже успели набрать популярность.

ООН: один из способов решения растущей урбанизации и перенаселенности - плавающие города