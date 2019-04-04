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Экономика дня
В Беларуси заработал гарантийный фонд по поддержке предпринимательства
Новая инициатива призвана простимулировать рост национальной экономики через создание новых рабочих мест, прежде всего в регионах. При разработке механизма кооперации бизнеса, банков и гарантийного фонда поддержки был изучен европейский и российский опыт. Раннее отсутствие залога при обращении в банк зачастую затормаживало развитие выгодных инвестиционных проектов.
Мировой валютный рынок фиксирует рост резервов в евро
Мировой валютный рынок фиксирует рост валютных резервов в евро. Кроме того, аналитики полагают, что президентство Трампа отразилось на росте курса европейской валюты. За время правления нынешней администрации он увеличился на 20 %. "Трамп - это лучшее, что случилось с евро за последние годы", пишет журнал "Фокус". Между тем уже к лету вероятно обратное укрепление доллара.
Пара евро - доллар укрепилась к белорусскому рублю
Сегодня пара-евро доллар укрепилась к белорусскому рублю, российский рубль подешевел. Доллар на завтра Br2,1428, евро Br2,407. Курс российского рубля Br3,2787 за 100 российских рублей.
Туристический рынок Беларуси за прошлый год вырос на 14 %
Туристический рынок Беларуси за прошлый год вырос на 14 %. По заявлению представителей Минспорта и туризма, такой результат помогла обеспечить государственная поддержка. Относительно новые в нашей стране виды туризма, например, промышленный или медицинский, уже успели набрать популярность.
ООН: один из способов решения растущей урбанизации и перенаселенности - плавающие города
К 2030 г. горожане составят 60 % жителей планеты. Один из способов решения растущей урбанизации и перенаселенности - плавающие города, отмечают в ООН. Так, в самом крупном городе Нигерии – Лагосе - городские жители в связи с нехваткой земли уже живут в плавучих деревнях на окраинах города. В Сингапуре городские власти прибегли к мелиорации и увеличили размеры страны почти на 25 %, а в Роттердаме уже строят плавучую молочную ферму, как пример того, что плавающие города могут стать шагом на пути к устойчивому развитию.
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