Экономика дня

Крипто свалилась

Рынок криптовалют потерял $ 20 млрд долларов за ночь

Цена большинства крупнейших по капитализации цифровых денег снизилась примерно на 7 % за несколько часов. Резко подешевел биткоин, его цена ушла ниже отметки в $ 8000. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне $ 7915, за прошедшие сутки ее курс потерял около 8 %. Общая капитализация рынка упала на $ 20 млрд - до $ 250 млрд. Впрочем, часть экспертов уверяет, что так называемая криптозима не вернется и обещает биткоину только рост.

Снижение от замедления

Цены на нефть падали на фоне сигналов о замедлении мировой экономики

Цены на нефть также падали с утра. Снижение спровоцировали сигналы о замедлении мировой экономики. Проявления заметны в Азии: почти остановился экономический рост в Южной Корее, усиливает риски и эскалация торговой войны между США и Китаем. Фьючерс на нефть "Брент"отошел к круглому значению в 60 долларов ($ 60,51).

НовостиБВФБ

Белорусский рубль укрепился к доллару, но ослаб к евро и российскому рублю

Дешевел и доллар на мировых площадках "Форекс"и на валютных торгах в Минске. Относительно его дорожали евро и российский рубль. Курсом на завтра американская валюта 2 рубля 9 копеек (Br 2,0977) за $1. Евро 2 рубля 36 копеек (Br 2,3617). За 100 российских рублей итоговое предложение составило Br 3,2182.

Сообразили на троих

Железные дороги России, Беларуси и Казахстана подписали акционерное соглашение

В ЕАЭС сделали еще один шаг к интеграции железнодорожных транзитных перевозок по территории союза. В Москве подписано соглашение между акционерами "ОТЛК -Евразийский железнодорожный альянс". Подписи под документом поставили представители Российских железных дорог, Белорусской железной дороги и Казахстанских железных дорог. Акционерное соглашение регламентирует права и обязанности причастных сторон, которые имеют равное количество долей участия. Подписание соглашения стало завершающим этапом реорганизации Объединенной транспортно-логистической компании. Компания была образована для предоставления клиентам комплексного сервиса в организации перевозок контейнеров в сообщении Китай -Европа - Китай от границы Казахстана с Китаем до Беларуси со странами Европейского союза.

Заработать на Играх

Эксперт: Цены на арендные квартиры в Минске в период II Европейских игр устанавливаются чуть выше обычного