3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Экономика дня
Крипто свалилась
Рынок криптовалют потерял $ 20 млрд долларов за ночь
Цена большинства крупнейших по капитализации цифровых денег снизилась примерно на 7 % за несколько часов. Резко подешевел биткоин, его цена ушла ниже отметки в $ 8000. Сейчас первая криптовалюта торгуется на уровне $ 7915, за прошедшие сутки ее курс потерял около 8 %. Общая капитализация рынка упала на $ 20 млрд - до $ 250 млрд. Впрочем, часть экспертов уверяет, что так называемая криптозима не вернется и обещает биткоину только рост.
Снижение от замедления
Цены на нефть падали на фоне сигналов о замедлении мировой экономики
Цены на нефть также падали с утра. Снижение спровоцировали сигналы о замедлении мировой экономики. Проявления заметны в Азии: почти остановился экономический рост в Южной Корее, усиливает риски и эскалация торговой войны между США и Китаем. Фьючерс на нефть "Брент"отошел к круглому значению в 60 долларов ($ 60,51).
НовостиБВФБ
Белорусский рубль укрепился к доллару, но ослаб к евро и российскому рублю
Дешевел и доллар на мировых площадках "Форекс"и на валютных торгах в Минске. Относительно его дорожали евро и российский рубль. Курсом на завтра американская валюта 2 рубля 9 копеек (Br 2,0977) за $1. Евро 2 рубля 36 копеек (Br 2,3617). За 100 российских рублей итоговое предложение составило Br 3,2182.
Сообразили на троих
Железные дороги России, Беларуси и Казахстана подписали акционерное соглашение
В ЕАЭС сделали еще один шаг к интеграции железнодорожных транзитных перевозок по территории союза. В Москве подписано соглашение между акционерами "ОТЛК -Евразийский железнодорожный альянс". Подписи под документом поставили представители Российских железных дорог, Белорусской железной дороги и Казахстанских железных дорог. Акционерное соглашение регламентирует права и обязанности причастных сторон, которые имеют равное количество долей участия. Подписание соглашения стало завершающим этапом реорганизации Объединенной транспортно-логистической компании. Компания была образована для предоставления клиентам комплексного сервиса в организации перевозок контейнеров в сообщении Китай -Европа - Китай от границы Казахстана с Китаем до Беларуси со странами Европейского союза.
Заработать на Играх
Эксперт: Цены на арендные квартиры в Минске в период II Европейских игр устанавливаются чуть выше обычного
Цены на арендные квартиры в Минске в период Европейских игр устанавливаются чуть выше обычного. В центре съемное жилье обойдется в 60 долларов за сутки, квартиры городской периферии - около 40 долларов. Эксперты отмечают, что цены выше обычного, но ниже, чем в праздники. Напомним, по гостиницам решение принято на уровне городских властей. Подписан меморандум о сдерживании тарифов на услуги гостиниц столицы на период проведения II Европейских игр 2019 года.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее