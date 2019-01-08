Экономика дня

ВСЕМИРНАЯ ОТСТАВКА

Глава Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уйдет в отставку

В своем Twitter банкир написал:

"Это величайшая честь, которую я когда-либо мог себе представить, – руководить этим великим учреждением, чтобы приблизить нас к миру, который полностью свободен от нищеты". Сам Ким после отставки собирается вернуться в состав правления основанной при его участии международной неправительственной организации "Партнеры по здоровью", по образованию банковский отставник врач. И все-таки он продолжит работу во Всемирном банке на новой должности, правда, на какой, пока не уточняется. К слову, Джим Ен Ким был первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы Всемирного банка. Особое внимание он уделял проблемам экологии и проектам зеленой энергетики.

НЕЛИШНИЕ ЛЮДИ

Всемирный банк: роботы не убьют все рабочие места

И, без сомнения, в подготовке свежего ежегодного отчета Всемирного банка Джим Ен Ким принимал активное участие. Из того, что обращает внимание экспертов в самом отчете - глобальный прогноз на роль роботов. Оказалось, человечеству рано беспокоится за свою работу. Потери рабочих мест в промышленности в странах с развитой экономикой из-за автоматизации компенсировался ростом этого сектора в Восточной Азии.

Если доля занятых в промышленности Великобритании, Испании и Сингапуре за последние 20 лет сократилась более чем на 10 %, число занятых в промышленности Вьетнама за эти же годы выросла с 9 % до 25 %. Ранее в исследовании Всемирного экономического форума говорилось, что в ближайшие четыре года доля работы, выполняемой роботами, вырастет с 29 % до 42 %.

ПРЕДПРИИМЧИВОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

В Оршанском районе дан старт проекту "Предприимчивое землевладение"

Оршанский район становится настоящим местом притяжения. Появляются новые возможности для развития производств и удержания молодежи в регионе. Эти территории дали старт еще одной уникальной инициативе "Предприимчивое землевладение". Участников проекта научат выращиванию, обработке и дальнейшей реализации сельхозпродукции с целью занятости и самозанятости населения.

СУПЕРЗАВОД ОТ МАСКА

Производитель электрокаров Tesla начал строительство суперзавода в Шанхае

Американский производитель электрокаров Tesla в понедельник начал строительство суперзавода в Шанхае, сообщается на странице Twitter компании. Производственная мощность завод будет достигать 500 тысяч электромобилей в год, инвестиции оцениваются в $5 миллиардов.

Завод начнет выпускать электрокары бюджетной Model 3 через год - в 2020 г. Китайские клиенты уже сейчас могут заказать электрокар.

Tesla заявила, что строительство собственного завода в Шанхае поможет свести к минимуму влияние пошлин на продажи компании в Китае.

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