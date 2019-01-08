3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Экономика дня
ВСЕМИРНАЯ ОТСТАВКА
Глава Всемирного банка Джим Ен Ким досрочно уйдет в отставку
В своем Twitter банкир написал:
"Это величайшая честь, которую я когда-либо мог себе представить, – руководить этим великим учреждением, чтобы приблизить нас к миру, который полностью свободен от нищеты". Сам Ким после отставки собирается вернуться в состав правления основанной при его участии международной неправительственной организации "Партнеры по здоровью", по образованию банковский отставник врач. И все-таки он продолжит работу во Всемирном банке на новой должности, правда, на какой, пока не уточняется. К слову, Джим Ен Ким был первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы Всемирного банка. Особое внимание он уделял проблемам экологии и проектам зеленой энергетики.
НЕЛИШНИЕ ЛЮДИ
Всемирный банк: роботы не убьют все рабочие места
И, без сомнения, в подготовке свежего ежегодного отчета Всемирного банка Джим Ен Ким принимал активное участие. Из того, что обращает внимание экспертов в самом отчете - глобальный прогноз на роль роботов. Оказалось, человечеству рано беспокоится за свою работу. Потери рабочих мест в промышленности в странах с развитой экономикой из-за автоматизации компенсировался ростом этого сектора в Восточной Азии.
Если доля занятых в промышленности Великобритании, Испании и Сингапуре за последние 20 лет сократилась более чем на 10 %, число занятых в промышленности Вьетнама за эти же годы выросла с 9 % до 25 %. Ранее в исследовании Всемирного экономического форума говорилось, что в ближайшие четыре года доля работы, выполняемой роботами, вырастет с 29 % до 42 %.
ПРЕДПРИИМЧИВОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ
В Оршанском районе дан старт проекту "Предприимчивое землевладение"
Оршанский район становится настоящим местом притяжения. Появляются новые возможности для развития производств и удержания молодежи в регионе. Эти территории дали старт еще одной уникальной инициативе "Предприимчивое землевладение". Участников проекта научат выращиванию, обработке и дальнейшей реализации сельхозпродукции с целью занятости и самозанятости населения.
СУПЕРЗАВОД ОТ МАСКА
Производитель электрокаров Tesla начал строительство суперзавода в Шанхае
Американский производитель электрокаров Tesla в понедельник начал строительство суперзавода в Шанхае, сообщается на странице Twitter компании. Производственная мощность завод будет достигать 500 тысяч электромобилей в год, инвестиции оцениваются в $5 миллиардов.
Завод начнет выпускать электрокары бюджетной Model 3 через год - в 2020 г. Китайские клиенты уже сейчас могут заказать электрокар.
Tesla заявила, что строительство собственного завода в Шанхае поможет свести к минимуму влияние пошлин на продажи компании в Китае.
НОВОСТИ БВФБ
На торгах в Минске доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Сегодня на торгах в Минске доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Актуальный курс американской валюты - 2,15 за доллар (2,159). Евро - 2 рубля 47 копеек (Br2,4709). Курс российского рубля - 3 рубля 21 копейка белорусского (Br3,2182) за 100 российских рублей.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
В мире
Все
"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов