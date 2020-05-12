Экономика дня

Первый танкер с саудовской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

Азербайджан, Норвегия, Саудовская Аравия и США - пул стран, альтернативных поставщиков сырой нефти для нашей страны. Ранее в правительстве заявляли, что тема альтернативного сырья будет постоянной в белорусской нефтяной повестке. От саудитов это первый танкер.





Стоимость нефти Brent сегодня была чуть выше отметки в $30 за баррель

Ранее официальный Минск заявлял, что будет добиваться максимально выгодных условий в альтернативных поставках нефти. Ситуация на рынке может сделать партнеров более сговорчивыми. Квартальная прибыль SaudiAramco упала на 25 % на фоне обвала цен на нефть. Компании предписали сократить добычу в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки. Несмотря на это, цены росли слабо.

В Беларуси подготовят проект новой антиинфляционной программы

В Беларуси подготовят новую программу сдерживания цен. Документом займется созданная специальная рабочая группа. Ее задача - подготовить рациональные предложения по совершенствованию ценовой, денежно-кредитной, бюджетно-налоговой политики, обеспечению продовольственной безопасности страны. Документ должен быть готов к 1 августа, а после в течение месяца он поступит в правительство.





С. Румас: В целом ситуация в экономике была управляемой, несмотря на воздействие внешних шоков

В этом году росту инфляционных ожиданий способствовало ослабление российского рубля и волатильность национальной валюты.

В итоге в марте инфляция вышла на уровень в 4 %. Но апрельская составила лишь немногим более полпроцента (0,6 %). Эти и другие итоги первого квартала сегодня обсудили в правительстве.





Белорусский рубль на торгах ослаб к основным валютам

Белорусский рубль на сегодняшних торгах уступил всем основным валютам. Курс на завтра: доллар - 2 рубля 44 копейки (2,4392). Евро - 2 рубля 64 копейки (2,6394). За 100 российских рублей на бирже предлагали 3 рубля 32 копейки (3,3193) белорусского.





Эксперт: По темпу разового снижения количества сделок у нас рекорд за 13 лет наблюдений