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Экономика дня
Правительство и Национальный банк Беларуси установили цель по инфляции на уровне 4%. Такой показатель закреплен в совместном постановлении Совета министров и Нацбанка. Правительство подчеркивает, что документ принят с целью создания условий для устойчивого экономического роста, развития конкуренции и снижения инфляционных ожиданий.
Подробности узнаем у нашего экономического обозревателя Сергея Воляка.
АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Правительство и Национальный банк Беларуси установили цель по инфляции на уровне 4%
Совместным постановлением правительство и Нацбанк конкретизировали среднесрочный потолок по инфляции - это 4%. Показатель, кстати, уже близкий к европейским. И немыслимо низкий еще несколько лет назад для Беларуси.
Чтобы контролировать индекс потребительских цен, власти намерены повысить прозрачность и предсказуемость налоговой политики, развивать конкуренцию, снижать монополизацию экономики и инфляционные ожидания.
Отметим, что по итогам этого года НББ ожидает инфляцию в пределах 5,5% , в 2017-м, вспомним, были рекордные 4,6%. На 2019 год запланировано снижение инфляции до 5%.
РАЗВОРОТ
Доллар и евро подешевели на торгах БВФБ
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже, на завтра установлены такие официальные курсы: доллар США - 2,1528, евро - 2,5009. И единственный из валютной корзины рубль Росси в зеленом - 3,1371 за 100 российских по Нацбанку на завтра
В ПРЕЖНЕМ ОБЪЕМЕ
Транснефть: поставки нефти из России в Беларусь в 2019 г. планируется сохранить на уровне 2018 года - 18 млн. т.
Поставки нефти из России в Беларусь по трубопроводу в 2019 году планируется сохранить на уровне текущего года — это 18 млн. тонн. Сообщили сегодня в руководстве Транснефти.
Межправительственное соглашение предполагает ежегодные поставки из России в Беларусь 24-х млн. тонн нефти, из которых 18 идут на внутреннее потребление Беларуси.
Поставки нефтепродуктов по трубе в 2018 году ожидаются на уровне 140 тыс. тонн, заявка на 2019 год - 180 тысяч, сообщили в компании "Транснефть".
ПИКИРУЮЩАЯ ЛИРА
Эрдоган потребовал от Центрального банка Турции снижения ставки
Эрдоган потребовал от Центрального банка Турции снижения ставки! Заявление турецкий президент сделал в ответ на действия Центрального банка, который, наоборот, ужесточает денежно-кредитную политику. Таким образом Центробанк пытается остановить инфляцию. В августе она ускорилась почти до 18% и достигла максимума за почти 15 лет. Турецкая лира с начала года потеряла 40% своей стоимости по отношению к доллару. Обесценивание лиры Президент Турции считает результатом экономической войны, проблемы страны вызваны манипуляциями, заявил Эрдоган.
РЫНОК НЕ ОЦЕНИЛ
Акции Apple на бирже NASDAQ потеряли 1,5% сразу после окончания презентации новых iPhone
Рынок не оценил новые iPhone. Акции Apple на бирже NASDAQ потеряли 1,5% сразу после окончания презентации. Напомню, накануне Apple представила три новых смартфона - iPhone XS, XS Max и XR. Если накануне за одну акцию Apple давали 223 доллара, то непосредственно в день презентации цена одной акции снизилась до 221 доллара 7 центов. В целом реакцию рынка можно понять: Apple не представила ничего кардинально нового, хотя ждали и беспроводную зарядку, и обновленный iMac. При этом представленные накануне смартфоны стали также самыми дорогими в истории компании.
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