Экономика дня

Рынок новых авто будет прирастать

Получение льгот при растаможке транспортного средства не повлияют на равновесие рынка, считают эксперты. Напомним, инвалидам первой и второй групп, а также многодетным семьям государство планирует возместить 50 % пошлин и налогов при ввозе одного легкового авто в течение года. Подавляющее большинство ввозимых в страну новых машин поступает из России. Такая тенденция сохранится и в этом году.

Эксперты рассчитывают, что рынок новых авто, в любом случае, в этом году будет прирастать. Напомним, по итогам 2018-го ввоз новых машин в нашу страну составил более 60 % от общего импорта.

К 1 ноября 2019 года страны ЕАЭС должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств

Уже осенью страны Евразийского экономического союза могут перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств. По информации пресс-службы Евразийской экономической комиссии, переход может состояться уже 1 ноября. Синхронное использование системы начнется тогда, когда все участники ЕАЭС обеспечат возможность ее применения при регистрации автомобилей в своих странах. В ЕЭК подчеркивают, что электронные паспорта не будут навязываться автовладельцам. Бумажные также будут иметь хождение. Заменят его по желанию владельца транспорта, или в случае утери старого документа, или пока их автомобиль не будет утилизирован. Новые же паспорта будут выдаваться обязательно в электронном виде.

Искусственный интеллект, высокие технологии и туризм - ключевые направления сотрудничества Беларуси и Франции

Искусственный интеллект, высокие технологии, туризм и лесная промышленность. Франция заинтересована сотрудничать с Беларусью по этим направлениям. Поддержку бизнесу готовы оказать парламентарии. Об этом сегодня говорили на встрече в Совете Республики. В Минск приехала группа дружбы из французского Сената. Товарооборот за прошлый год между странами прибавил на 9 %, при этом вырос наш экспорт. Динамика сохраняется и в этом году. Есть и ряд новых проектов для совместной работы.

Белорусский рубль укрепился к корзине основных валют