"Экономика дня"

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины Евразийского экономического союза на отдельные виды моторных транспортных средств с электрическими двигателями.



Кто и в какой срок сможет воспользоваться льготой, узнаем у нашего обозревателя Сергея Воляка.



И юрлица, и граждане смогут ввезти электромобили по нулевой таможенной ставке до конца 2021 года. Напомним, ранее таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли, напомнили в ЕЭК. Такая мера действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017. Однако и срок был короткий - менее года и нулевой режим не распространялся на физических лиц. Они уплачивали пошлину в размере от 48 до 54 % от таможенной стоимости. Это совсем не стимулировало к покупке электрокаров. Сейчас же и население и юрлица могут ввезти электромобили по нулевой ставке - по 31 декабря 2021 года.



Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти, сообщили сегодня на предприятии Агентству теленовостей. Сырье танкер доставил в одесский порт Южный на прошлой неделе. Затем нефть перекачали по нефтепроводу Одесса - Броды в Беларусь. Вторую партию от компании SOCAR накануне начали разгружать в Одессе. В 20-х числах ждем третье судно.



Всего Азербайджан в марте поставит в нашу страну 250 тысяч тонн сырья. Всего из Азербайджана в 2020 году может быть поставлено до 1 миллиона тонн нефти.



Завод "Нафтан" получает нефть от трейдеров через порт Клайпеды. Сегодня танкер доставил 80 тысяч тонн нефти и стал под разгрузку. Далее после слива уже завтра нефть отправится железной дорогой на "Нафтан". В этом месяце в Клайпеде ожидают еще два танкера с нефтью для Беларуси. Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 миллиона тонн. В январе и феврале они работали на загрузке 50 % и переработали около 1,8 миллиона тонн нефти.



Тем временем мировые цены на нефть выросли на 5 % после падения накануне 16 марта. Стоимость нефти марки Brent на торгах поднималась до 31,17 доллара, WTI - до 30,48 за баррель. Накануне же 16 марта нефть Brent опустилась ниже отметки в 30 долларов. В результате стоимость ближайшего контракта на поставку снизилась на 13 % до 29,54 доллара. Это стало минимальным значением с 26 января 2016 года.



Европейские автопроизводители останавливают конвейеры. «Фольксваген» объявил о приостановке работы своих заводов в Испании, Португалии, Словакии. Заводы остановят конвейеры до конца этой недели.



О приостановке производства сообщили и другие крупные автопроизводители: французские группы Renault и Peugeot Citroen, Fiat Chrysler. Помимо остановки производства, Renault сообщила о решении закрыть автосалоны по продаже автомобилей.



В Беларуси в этом году планируется построить 135 тысяч кв.м арендного жилья. Сегодня об этом сообщило Министерство архитектуры и строительства. Больше всего арендных домов появится в Минской области, Минске, Брестской области. Наибольшей популярностью традиционно пользуются небольшие одно- и двухкомнатные арендные квартиры. Плата за пользование таким жильем собирается на специальных счетах и направляется на строительство новых арендных домов.



Доллар и российский рубль сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожали, евро подешевел. На завтра установлены такие официальные курсы: доллар США 2,3673. Курс евро снизился, 2,6335 за 1 евро на завтра. Российский рубль подорожал, 3,1913 за 100 российских по Нацбанку на завтра.



