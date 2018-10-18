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Экономика дня
Возврат пошлины
А. Силуанов: Россия дополнительно перечислит в бюджет Беларуси порядка $405 млн экспортной пошлины на нефть
Годовой баланс поставок нефти из России в Беларусь составляет 24 млн тонн. Фактически мы закупаем 18 млн тонн, остальные 6 млн "перетамаживаются". То есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована в апреле 2017 года.
"Мы видим, что в связи с ростом цен на нефть возрастают и наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. Дополнительно 27 млрд рублей ($405 млн) мы вносим в бюджет средства на эту цель", - сказал министр финансов России.
Союзное строительство
Заседание Совмина Союзного государства Беларуси и России состоится 13 декабря в Бресте
Нефтяная тема в том числе будет одним из вопросов заседания Совета министров Союзного государства Беларуси и России. Оно состоится 13 декабря в Бресте. Сегодня такая дата прозвучала на встрече белорусского премьера с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
А 14 ноября пройдет заседание группы высокого уровня Совета министров СГ. Окончательная повестка двух мероприятий будет сформирована до конца октября.
Взлет авторынка
Прирост продаж по итогам 3 кварталов - плюс 65 % к 2017 г.
Авторынок Беларуси в третьем квартале взлетел. В целом по году продажи в бюджетном сегменте с начала года добавили 65 % к прошлогоднему объему.
На первой позиции по продажам в Беларуси прочно обосновался - Renault, на второй - российская Lada, «бронза» у немецкого бренда Volkswagen. И, наконец, впервые на четвертой позиции оказался народный белорусский Geely.
Валютный рынок
Евро и российский рубль на торгах БВФБ подешевели, доллар подорожал
Евро и российский рубль сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели, доллар подорожал.
На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,1098. Евро 2,4279. Рубль России также в красном - 3,2157 за 100 российских по Нацбанку на завтра.
Народный гнев
Американские госфонды и чиновники призвали уволить М. Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook
Американские госфонды и чиновники выступили с призывом уволить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook.
К призыву присоединились руководители пенсионных фондов. В последнее Facebook оказался в центре крупных скандалов. Отмечается, что призывы являются формальностью, ведь самому Цукербергу принадлежат 59,9 % голосующих акций. Все же в ходе торгов в сегодня они подешевели на 0,4 %. Всего же с начала года капитализация Facebook снизилась на 10 %, до 459 млрд долларов.
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