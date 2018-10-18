Экономика дня

Возврат пошлины

А. Силуанов: Россия дополнительно перечислит в бюджет Беларуси порядка $405 млн экспортной пошлины на нефть

Годовой баланс поставок нефти из России в Беларусь составляет 24 млн тонн. Фактически мы закупаем 18 млн тонн, остальные 6 млн "перетамаживаются". То есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована в апреле 2017 года.

"Мы видим, что в связи с ростом цен на нефть возрастают и наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. Дополнительно 27 млрд рублей ($405 млн) мы вносим в бюджет средства на эту цель", - сказал министр финансов России.

Союзное строительство

Заседание Совмина Союзного государства Беларуси и России состоится 13 декабря в Бресте

Нефтяная тема в том числе будет одним из вопросов заседания Совета министров Союзного государства Беларуси и России. Оно состоится 13 декабря в Бресте. Сегодня такая дата прозвучала на встрече белорусского премьера с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

А 14 ноября пройдет заседание группы высокого уровня Совета министров СГ. Окончательная повестка двух мероприятий будет сформирована до конца октября.

Взлет авторынка

Прирост продаж по итогам 3 кварталов - плюс 65 % к 2017 г.

Авторынок Беларуси в третьем квартале взлетел. В целом по году продажи в бюджетном сегменте с начала года добавили 65 % к прошлогоднему объему.

На первой позиции по продажам в Беларуси прочно обосновался - Renault, на второй - российская Lada, «бронза» у немецкого бренда Volkswagen. И, наконец, впервые на четвертой позиции оказался народный белорусский Geely.

Валютный рынок

Евро и российский рубль на торгах БВФБ подешевели, доллар подорожал

Евро и российский рубль сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подешевели, доллар подорожал.

На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,1098. Евро 2,4279. Рубль России также в красном - 3,2157 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

Народный гнев

Американские госфонды и чиновники призвали уволить М. Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook

Американские госфонды и чиновники выступили с призывом уволить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров Facebook.