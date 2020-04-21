Экономика дня

Цена на газ в Европе опускалась до более низких отметок, чем в стране его поставляющей

Рыночные метаморфозы продолжаются и на еще одном крупном сырьевом рынке. Кроме стремительно дешевеющей нефти, падает и цена природного газа. Причем цена на этот вид топлива в некоторые моменты опускалась в Европе до более низких отметок, чем у страны-поставщика - Российской Федерации. В качестве факта: цена газа с поставкой в день покупки (на так называемый спот) в Британии сегодня упала до $45 за тысячу кубометров. Это примерно на 10 долларов ниже, чем в российских регионах, приграничных с Европой. Эксперты связывают это с непростым положением европейской экономики. В Старом Свете падение спроса на топливо и другое сырье, необходимое для производства, проходит сильнее.

Внеочередное заседание Евразийского межправсовета пройдет в четверг в формате видеоконференции

Газовые вопросы обсудят в четверг и на внеочередном заседании Евразийского межправсовета, который пройдет в формате видеоконференции. Нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа Евразийского экономического союза. Основной темой повестки для премьеров стран-участниц указано рассмотрение проекта стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года.

В России из-за ограничительных мер карантина падает спрос и цена на бензин

Российские нефтяники, продающие бензин на бирже для внутреннего рынка, торгуют себе в убыток. За последнюю неделю цена на АИ-92 на международной товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга упала почти на 11 %. Компании получают чистый убыток примерно в 2 тысячи российских рублей на тонну бензина АИ-92. Причиной называют резкое падение спроса в результате ограничительных мер, введенных по всей стране.

В прошлом году ПО "Белоруснефть" внедрило 90 инновационных разработок

90 ноу-хау за год. ПО "Белоруснефть" отчиталось по инновациям 2019, которые прошли экспертный отбор и регистрацию. В основном предложенные изобретения касаются автоматизации, цифровизации и освоения трудноизвлекаемых запасов. Экономический эффект от внедрения самых интересных новшеств составил более полумиллиона белорусских рублей.

2-й план пятилетнего развития прорабатывают в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень"

2-й план пятилетнего развития прорабатывают в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Реализация первого завершается в этом году. Уже построено 32 километра дорог, инженерных сетей более 230 километров, около 90 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. До конца года это цифра увеличится на треть. Сейчас проектируется и новый дом под арендное жилье.

Кирилл Коротеев, первый заместитель гендиректора компании по развитию индустриального парка:

"Сейчас мы осваиваем только первый этап, это 850 гектар земли, это где-то 10 % от территории парка. Этот первый этап мы планируем за год-два завершить. На сегодняшний день порядка 60 %, если говорить о территории, о земельных участках, они уже освоены, остальное в стадии проектирования, освоения, строительства. Год-два и мы должны подойти к завершению первого этапа".