"Экономика дня"

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАКСИМУМ



По итогам 2018 года будет продано более 50 тысяч новых автомобилей

Авторынок заехал в рекорд. По итогам 2018 будет достигнут исторический максимум продаж новых автомобилей. Дилерам за год удалось пристроить 50 тысяч машин. Результаты оказались неожиданными даже для экспертов рынка. Прогнозы были более скромными. Подбросить продажи помогло массовое доступное кредитование. Свыше 70 % машин продано с привлечением кредитов.

В тройке лидеров по продажам в Беларуси уже несколько лет - "рено", "лада" и "фольксваген". Эксперты полагают, что в следующем году именно "лада" выйдет на первую позицию по валовым продажам. Стремительно набирает баллы "Джили". Пока 7 позиция. На следующий год марке прогнозируют попадание в первую пятерку.

ЖЕСТКИЙ BREXIT

Еврокомиссия объявила о плане экстренных мер на случай, если Лондон не ратифицирует соглашение

Евросоюз начал готовиться к жесткому Brexit. Еврокомиссия объявила о плане экстренных мер на случай, если Великобритания так и не ратифицирует соглашение. Напомню, договоренность о выходе Великобритании из ЕС была достигнута 25 ноября. Но в Лондоне ратификацию соглашения отложили до января 2019 года. Это решение чуть было не стоило кресла премьеру Терезе Мэй. В Великобритании вариант жесткого Brexit тоже не исключают. Накануне британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что в стране будут приведены в боевую готовность 3,5 тысячи военных.

Тема: СЛАБЫЙ БАРРЕЛЬ

Цена нефти Brent протестировала уровень ниже $55

Цены на нефть ускорили падение на мировых рынках. Стоимость барреля Brent в моменте опускалась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017. Brent таким образом теряет 3,7 %, WTI дешевеет более чем на 4 % и приближается к отметке 46 долларов 10 центов. Аналитики объясняют происходящее опасениями игроков из-за переизбытка сырья на фоне увеличения добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики. Кроме того, падает интерес к рисковым активам на рынке в целом после решения Федеральной резервной системы повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономического прогноза.

БЕЗ ПРОБОК

И. Маск запустил первый подземный тоннель системы Loop - метро для электромобилей

Участок пока экспериментальный - длина его менее 2 километров, диаметр почти 4 метра. Согласно концепции, электромобили должны перемещаться по тоннелям на открытых автономных платформах. Но пока используется более простая схема с дополнительными направляющими роликами. Транспортная сеть будет способна поддерживать скорость до 240 км/ч. При этом к передвижению в тоннелях будут допускаться не только Tesla, но и электромобили других производителей.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Доллар и российский рубль на торгах 20 декабря подешевели, евро подорожал