Экономика дня

Мировые цены на нефть продолжают расти во вторник. Стоимость барреля Brent выросла до 63 долларов на фоне известия о смене министра энергетики Саудовской Аравии. Более подробные новости рынков у нашего экономического обозревателя Андрея Лаптенка.



Смена нефтяного министра в этой стране постоянно сопровождалась изменением нефтяной политики. Но почти всегда это нацеливало нефтяные цены на рост.



Саудовская Аравия рассчитывает удерживать рост цен на нефть после перемен в правительстве



Участники рынка считают, что в любом случае саудиты используют перемены в правительстве по полной.



Пока цены растут, на рынках царит позитив. Уже завтра важное событие - заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В Абу-Даби участники рассмотрят прогноз по добыче нефти на следующий год.

Эксперты: ЕЦБ предпримет шаги, которые могут вызвать начало острой фазы мировой валютной войны

Кроме того, трейдеры очень ждут выступления главы Евроцентробанка Марио Драги в четверг. Есть версия, что ЕЦБ предпримет шаги, которые могут вызвать начало острой фазы мировой валютной войны. Снижение процентных ставок может стать главным решением предстоящего заседания. Снижение увеличит разницу между затратами на займы в зоне евро и в других странах. Без сомнения, это затронет валютные рынки и может спровоцировать гнев Дональда Трампа, который часто ссылается на слабость евро и обвиняет ЕЦБ в "валютной войне".

Кристин Лагард предлагает объединить европейские облигации в единый актив



В это же время будущая глава ЕЦБ Кристин Лагард предлагает объединить европейские облигации в единый актив, тем самым укрепить доверие к еврозоне и евровалюте и облегчить управление монетарной политикой. По словам Лагард, еврозона выиграет от увеличения предложения безопасных активов, которые могут составить конкуренцию США. Пока Америка выпускает вдвое больше таких активов по сравнению с еврозоной.

Компания "Гомельтранснефть Дружба" будет настаивать на внесении в договор с Транснефтью пункта об обязательствах забирать некондиционную нефть



Компания "Гомельтранснефть Дружба" будет настаивать на внесении в договор с Транснефтью пункта об обязательствах забирать некондиционную нефть. Кроме того, по мнению руководства белорусского оператора, в договоре должны быть прописаны жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам. Белорусская сторона считает, ситуация с поставками грязной нефти научила "относиться к качеству нефти через призму самых высоких стандартов".



Между тем накануне пресс-служба Транснефти опубликовала сообщение, в котором говорится, что компания не разделяет идею, которую озвучил глава совета директоров Роснефти Герхард Шредер, о необходимости ежедневных проверок качества нефти при приеме и выдаче из системы магистральных нефтепроводов.

Основатель Alibaba Джек Ма официально покинул пост председателя совета директоров компании