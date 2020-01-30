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Экономика дня
Минтранс сообщил, что в этом году будет осуществлен ряд крупных дорожных проектов. Так, реконструкция автодороги М7 Минск - Вильнюс и пункта пропуска Каменный Лог на границе с Литвой должны начаться летом. Средства на реализацию выделил Европейский инвестиционный банк. Завершить работы планируют до 1 мая 2021 года. Кроме того, в этом году будет завершена реконструкция дороги Р53 от Кургана Славы до Смолевичей. Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.
Минтранс проинформировал, как будет меняться автодорожная инфраструктура в 2020 году
Планируется, что на дороге M1 исчезнут все пересечения в одном уровне и пешеходные переходы. Ремонт покрытия планируется выполнять поэтапно. Задача в этом году - сделать технико-экономическое обоснование проекта и договориться с банком. Работы начнутся не ранее 2021 года.
Алексей Авраменко, Министр транспорта Беларуси:
"Также мы в этом году планируем приступить к реконструкции автомобильной дороги Р23 - Минск - Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска, к реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги М3, реконструкции дороги Смолевичи - Минск".
Валютный и фондовый мировые рынки накануне обвалились на фоне распространения коронавируса
Деловой климат в Беларуси обсудили на конференции в Минске. В организаторах мероприятия - Белорусская научно-промышленная ассоциация. К слову, конференция приурочена к 30-летнему юбилею этого старейшего бизнес-объединения. В кулуарах можно было увидеть экс-премьеров, руководителей министерств и ведомств, банкиров, представителей крупного и малого бизнеса.
Минтранс проинформировал, что ожидает ряд крупных дорожных проектов в этом году
Эксперты отмечают, что, несмотря на ряд предпосылок того, что рост цен на квартиры может остановиться уже в этом году, в первом квартале они будут еще по инерции двигаться вверх в пределах 1-2%. Подобный рост сопровождал весь 2019 год. По данным Национального кадастрового агентства, в целом на конец года рост средней цены на 1-комнатные и 2-комнатные квартиры составил 9-10%.
10 предприятий представили Беларусь на XXV международной сельскохозяйственной выставке в Москве
Цены на нефть могут взлететь и превысить отметку в $180 за баррель, впрочем, прогноз относится к 2050 году. Такую оценку представило Минэнерго США. По мнению аналитиков министерства, пик нефтедобычи в Штатах придется на 2022 год. В дальнейшем легкоизвлекаемые запасы иссякнут, и добыча будет сопровождаться высокими издержками. Цены на черное золото пойдут в рост. Пока же обратная картина: цены на нефть снижаются. Баррель смеси Brent стоит менее $60, возможны и более низкие ценовые уровни.
Доллар и евро накануне подорожали
Доллар и евро накануне подорожали, российский рубль подешевел. На этот час доллар - 2 рубля 13 копеек (2,1377), евро - 2,35 (Br2,3539), курс российского - 3 рубля 39 копеек за сто российских рублей (Br3,3928).
Уоррен Баффетт продает свой медиабизнес
Уоррен Баффетт продает свой медиабизнес. Принадлежащая ему BH Media Group отойдет компании Lee Enterprises за $140 млн. BH Media принадлежат 30 ежедневных и 49 еженедельных изданий и 32 других печатных продукта в 10 американских штатах. В прошлом году "волшебник из Омахи" предсказал смерть всем изданиям, кроме крупнейших, из-за сокращения количества рекламы. По его словам, на американском рынке могут остаться только The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
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