Минтранс сообщил, что в этом году будет осуществлен ряд крупных дорожных проектов. Так, реконструкция автодороги М7 Минск - Вильнюс и пункта пропуска Каменный Лог на границе с Литвой должны начаться летом. Средства на реализацию выделил Европейский инвестиционный банк. Завершить работы планируют до 1 мая 2021 года. Кроме того, в этом году будет завершена реконструкция дороги Р53 от Кургана Славы до Смолевичей. Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.





Минтранс проинформировал, как будет меняться автодорожная инфраструктура в 2020 году

Планируется, что на дороге M1 исчезнут все пересечения в одном уровне и пешеходные переходы. Ремонт покрытия планируется выполнять поэтапно. Задача в этом году - сделать технико-экономическое обоснование проекта и договориться с банком. Работы начнутся не ранее 2021 года.

Алексей Авраменко, Министр транспорта Беларуси:

"Также мы в этом году планируем приступить к реконструкции автомобильной дороги Р23 - Минск - Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска, к реализации проекта по реконструкции автомобильной дороги М3, реконструкции дороги Смолевичи - Минск".

Валютный и фондовый мировые рынки накануне обвалились на фоне распространения коронавируса

Деловой климат в Беларуси обсудили на конференции в Минске. В организаторах мероприятия - Белорусская научно-промышленная ассоциация. К слову, конференция приурочена к 30-летнему юбилею этого старейшего бизнес-объединения. В кулуарах можно было увидеть экс-премьеров, руководителей министерств и ведомств, банкиров, представителей крупного и малого бизнеса.

Минтранс проинформировал, что ожидает ряд крупных дорожных проектов в этом году

Эксперты отмечают, что, несмотря на ряд предпосылок того, что рост цен на квартиры может остановиться уже в этом году, в первом квартале они будут еще по инерции двигаться вверх в пределах 1-2%. Подобный рост сопровождал весь 2019 год. По данным Национального кадастрового агентства, в целом на конец года рост средней цены на 1-комнатные и 2-комнатные квартиры составил 9-10%.

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Цены на нефть могут взлететь и превысить отметку в $180 за баррель, впрочем, прогноз относится к 2050 году. Такую оценку представило Минэнерго США. По мнению аналитиков министерства, пик нефтедобычи в Штатах придется на 2022 год. В дальнейшем легкоизвлекаемые запасы иссякнут, и добыча будет сопровождаться высокими издержками. Цены на черное золото пойдут в рост. Пока же обратная картина: цены на нефть снижаются. Баррель смеси Brent стоит менее $60, возможны и более низкие ценовые уровни.

Доллар и евро накануне подорожали

Доллар и евро накануне подорожали, российский рубль подешевел. На этот час доллар - 2 рубля 13 копеек (2,1377), евро - 2,35 (Br2,3539), курс российского - 3 рубля 39 копеек за сто российских рублей (Br3,3928).

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