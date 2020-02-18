Экономика дня

Более 100 тысяч работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности сегодня пользуются дополнительным медстрахованием. А пенсионным - 56 тысяч сотрудников сферы. В столице представители отрасли подвели итоги работы Белхимпрофсоюза за последние 5 лет. Подробности в "Экономике дня" с Андреем Лаптенком.





Более 100 тысяч работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности пользуются дополнительным медстрахованием.

Наряду с медстрахованием и внедрение концепции нулевого травматизма. Контроль за соблюдением охраны труда на местах сегодня производят более 3,5 тысячи инспекторов.

Светлана Клочок, председатель Белорусского профсоюза работников химической горной и нефтяной отраслей:

"У нас, конечно, общие показатели травматизма по сравнению со средними по республики ниже именно потому, что определены очень жесткие требования к проведению промышленных работ. Если мы анализируем причину несчастных случаев, более 50 %, к сожалению, - несоблюдение самим работником требований охраны труда или личная неосторожность".

Клаудиа Фрибен, зампредседателя производственного профсоюза ПРО-ГЕ (Австрия):

"Это мой первый визит в Беларусь. Я отметила, что важными темами для Белхимпрофсоюза остаются молодежная политика, женская политика, вопросы обучения трудящихся и, конечно же, охрана труда. Мне кажется, здесь проделана очень большая работа".

Неделя белорусского предпринимательства стартует в Минске 24 февраля

Неделя белорусского предпринимательства объединит около полутора тысяч семинаров, конференций, встреч бизнеса и власти по всей стране. В программе также панельные дискуссии и круглые столы. Центральным событием станет деловой форум, он соберет около полутысячи участников - представителей бизнес-ассоциаций Беларуси, Европы, Китая и России.

Владимир Карягин, председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

"Доминантой будет присутствие на форуме руководителя общероссийской организации "Деловая Россия". Она объединяет представителей несырьевого бизнеса из 82 регионов России. Мы подписываем стратегический договор. Они же хотят участвовать и инвестировать в проекты в Беларуси".



Большинство работников ожидает увеличения объемов работы в новом году, около 40 % рассчитывают и на рост зарплаты.

Большинство специалистов на рынке труда ожидает увеличения объемов работы в новом году. Отмечается, что это ежегодный тренд. Наряду с этим, по данным интернет-ресурсов по поиску и подбору персонала, около 40 % опрошенных рассчитывают и на рост своей заработной платы. В целом прослеживается четкая взаимосвязь ожиданий респондентов по заработной плате с их прогнозом рабочей нагрузки. Примерно 60 % работодателей подтверждают увеличение окладов сотрудников в 2020 году. 32 % из опрошенных работодателей приняли решение оставить оклады без изменений.

Белорусские компании-экспортеры презентуют наши продукты на выставке Gulfood-2020 в Дубае

Белорусские компании-экспортеры презентуют наши продукты в рамках крупнейшей в мире ежегодной выставки продовольственных товаров Gulfood-2020, которая проходит в эти дни в Дубае. В участниках 190 стран мира. Организатор нашей экспозиции БелТПП. В прошлом году на такой же выставке заключили контракты на сумму 13 миллионов долларов. В планах цифру повторить. По итогам первых дней в портфеле белорусских предприятий уже контракты на сумму 2,5 миллиона долларов США.

"Бабушкина крынка" завоевала 17 золотых медалей на международной выставке продуктов питания "ПродЭкспо-2020"

К слову, белорусская молочка еще раз доказала, что отечественные сыры, творог, сметана и йогурты лучшие не только среди стран СНГ, но и Европы. В Москве прошла международная выставка продуктов питания "ПродЭкспо-2020". Участвовало более 2,5 тысячи компаний из 70 стран мира. И в номинации "Молочная продукция" более половины наград у Беларуси. Среди лидеров предприятие "Бабушкина крынка". 17 золотых медалей, также лучший инновационный продукт и лучшая упаковка. Кроме того, за стабильный выпуск качественной продукции холдинг признан лучшим предприятием 2020 года.

Артем Зубель, земеститель генерального директора по коммерческим вопросам холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка":

"География поставок нашей продукции уже насчитывает более 40 стран. Россия - один из основных покупателей нашей продукции. В связи с этим мы ежегодно принимаем участие в выставке "ПродЭкспо". В этом году мы широко представлены на данной выставке. Участие нам много что дает - мы определяем вектор развития нашего предприятия".