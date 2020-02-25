"Экономика дня"



Все более перспективным и привлекательным становится и Китайско-белорусский индустриальный парк. "Великий камень" станет территорией со скоростным 5G-интернетом. Соглашение, направленное на развитие технологии, сегодня подписали с Министерством связи и информатизации. Документ также предусматривает взаимодействие в области электро- и почтовой связи. Тему продолжит Андрей Лаптенок в "Экономике дня".





Инвестиции в Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" превысили 550 миллионов долларов

И сегодня в "Великом камне" подписано еще одно соглашение - с Банком развития. Документ касается привлечения стратегических инвесторов в индустриальный парк и финансирования отдельных проектов. Напомню, "Великий камень" сегодня - это 60 резидентов и уже более 500 миллионов долларов привлеченных инвестиций.

Удаленная работа.Эксперт: к 2035 году в цифровой экономике Беларуси удаленно сможет работать более 2 млн человек

К 2035 году в цифровой экономике Беларуси удаленно сможет работать более 2 млн человек. Об этом заявил Игорь Мамоненко - член президиума Республиканской конфедерации предпринимательства. Согласно национальной программе “Беларусь – IT-страна”, информационные технологии способны стать основным источником дохода для многих граждан и бизнеса. Большой расчет делается и на то, что тренд на работу из дома поможет людям с ограниченными возможностями улучшить свое финансовое положение и быть востребованными на рынке труда.

Игорь Мамоненко, член президиума высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства:

"Это необязательно программисты. В Финляндии программистов 7,2 %. Это любая работа по каналам интернет. А в мире таких рабочих мест сотни миллионов, уже и их количество нарастает. С появлением интернета планета Земля становится просто твоей рабочей площадкой".

По данным Всемирной организации труда, количество занятых дистанционно в мире растет. Только в Японии и США их доля уже достигла почти 40 %.

МАРТ подготовил рекомендации производителям и торговле

Усилить продовольственную безопасность и предложить покупателю больше своих продуктов. Об этом говорили сегодня в Бресте на семинаре с местными производителями и торговлей. Для них регулятор – МАРТ - подготовил рекомендации. Производителям за год повышать цены на продукцию не более 4 %, на экспорт продавать не ниже себестоимости, а после не покрывать издержки на внутреннем рынке. Торговле уменьшить размер так называемых бонусов за попадание на полку и сохранять минимальные надбавки на социально значимые товары (крупы, хлеб, молоко), чтобы они были всем по карману. В магазинах увеличить долю белорусских продуктов до 85 %. Сейчас все активнее наступает импорт, перевалив за 20 %.

Владимир Колтович, Министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"Сегодня на совещании с производителями, торговлей и поставщиками мы должны уточнить наши взаимоотношения, уточнить правила игры. И нам бы хотелось услышать со стороны МАРТа, будут ли поставщики и торговые организации придерживаться данных рекомендаций".

На выполнение рекомендаций производителям и субъектам торговли дали полтора месяца. В противном случае от советов МАРТ перейдет к более жестким мерам.

В России с 2021 года ждут роста цен на непродовольственные товары

В России ждут роста цен на непродовольственные товары.

С 2021 года бытовая техника станет дороже на 13 %, электроника – 9 %, одежда и обувь - 2-5 %. Причина роста цен - с 2021 года вводятся требования полной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки. Минприроды разработало в прошлом году концепцию по полной утилизации отходов потребительских товаров и упаковки. Правительство должно утвердить нормативы переработки для производителей и импортеров до конца марта.

Миллиардер Майкл Блумберг потратил полмиллиарда долларов на саморекламу в предвыборной президентской гонке