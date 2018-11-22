Экономика дня

В Москве проходит конференция "Евразийская экономическая интеграция"

Сегодня министры, чиновники и банкиры Евразийского экономического союза обсудили совместные проекты в рамках "пятерки". Их финансовой поддержкой занимается Евразийский банк развития. При участии этого финансового института построена Полоцкая ГЭС, в проект было инвестировано 80 миллионов долларов. Также Евразийский банк развития предоставляет в лизинг белорусские самосвалы "БелАЗ " для рынка России.

РЕКОРДНЫЙ СБОР

Урожай яблок в этом году позволит обеспечить потребности внутреннего рынка

Урожай яблок в этом году позволит Беларуси полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Об этом накануне заявили в руководстве Минсельхозпрода.

Планируется собрать около 200 тысяч тонн - это исторический рекорд. Предыдущий самый большой урожай яблок был собран в 2016 году - 140 тысяч тонн.

В Минсельхозпроде подчеркнули, что Беларусь имеет возможность часть яблок экспортировать. Но прежде всего стоит задача обеспечить внутренний рынок.

3-ЛЕТНИЙ МАКСИМУМ

В октябре выросла средняя стоимость проданных в Минске квартир

Осень принесла оживление столичному рынку жилья. В сентябре-октябре ростом отметились все ключевые индикаторы: спрос, предложение и цены. В ближайшие два месяца ситуация вряд ли изменится. Эксперты отмечают: белорусы хотят встречать Новый год в новой квартире и будут стремиться заключить сделку до наступления 2019-го. Это давит на цены - средняя стоимость проданных в Минске квартир достигла 3-летнего максимума. В регионах цены стабилизировались.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Доллар и евро на торгах 22 ноября подешевели, российский рубль подорожал

Доллар и евро сегодня на торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,1019. Евро 2,3957. И рубль России единственный из валютной корзины в зеленом - 3,2031 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

ПО ЗАКОНУ

МНС напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог

Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам об уплате единого налога. Услуга поздравления сказочными персонажами очень популярна на корпоративах и выездах на дом в новогодние праздники, отмечают в Министерстве по налогам и сборам. Однако до того как нести радость и подарки детям, необходимо письменно уведомить о своем бизнесе инспекцию МНС и уплатить единый налог. Регистрироваться в качестве ИП не надо.

На сегодня ставка единого налога за месяц составляет, к примеру, в Минске - 92 рубля, чуть выше в Витебске, Гомеле, Гродно. И наоборот ставка ниже в городах поменьше.

IKEA УЖАЛАСЬ

Мебельный концерн сократит штат на 7,5тысячи человек