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Экономика дня
В Москве проходит конференция "Евразийская экономическая интеграция"
Сегодня министры, чиновники и банкиры Евразийского экономического союза обсудили совместные проекты в рамках "пятерки". Их финансовой поддержкой занимается Евразийский банк развития. При участии этого финансового института построена Полоцкая ГЭС, в проект было инвестировано 80 миллионов долларов. Также Евразийский банк развития предоставляет в лизинг белорусские самосвалы "БелАЗ " для рынка России.
РЕКОРДНЫЙ СБОР
Урожай яблок в этом году позволит обеспечить потребности внутреннего рынка
Урожай яблок в этом году позволит Беларуси полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. Об этом накануне заявили в руководстве Минсельхозпрода.
Планируется собрать около 200 тысяч тонн - это исторический рекорд. Предыдущий самый большой урожай яблок был собран в 2016 году - 140 тысяч тонн.
В Минсельхозпроде подчеркнули, что Беларусь имеет возможность часть яблок экспортировать. Но прежде всего стоит задача обеспечить внутренний рынок.
3-ЛЕТНИЙ МАКСИМУМ
В октябре выросла средняя стоимость проданных в Минске квартир
Осень принесла оживление столичному рынку жилья. В сентябре-октябре ростом отметились все ключевые индикаторы: спрос, предложение и цены. В ближайшие два месяца ситуация вряд ли изменится. Эксперты отмечают: белорусы хотят встречать Новый год в новой квартире и будут стремиться заключить сделку до наступления 2019-го. Это давит на цены - средняя стоимость проданных в Минске квартир достигла 3-летнего максимума. В регионах цены стабилизировались.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Доллар и евро на торгах 22 ноября подешевели, российский рубль подорожал
Доллар и евро сегодня на торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США 2,1019. Евро 2,3957. И рубль России единственный из валютной корзины в зеленом - 3,2031 за 100 российских по Нацбанку на завтра.
ПО ЗАКОНУ
МНС напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам о необходимости уплатить единый налог
Налоговая напоминает Дедам Морозам и Снегурочкам об уплате единого налога. Услуга поздравления сказочными персонажами очень популярна на корпоративах и выездах на дом в новогодние праздники, отмечают в Министерстве по налогам и сборам. Однако до того как нести радость и подарки детям, необходимо письменно уведомить о своем бизнесе инспекцию МНС и уплатить единый налог. Регистрироваться в качестве ИП не надо.
На сегодня ставка единого налога за месяц составляет, к примеру, в Минске - 92 рубля, чуть выше в Витебске, Гомеле, Гродно. И наоборот ставка ниже в городах поменьше.
IKEA УЖАЛАСЬ
Мебельный концерн сократит штат на 7,5тысячи человек
IKEA попала совсем не в сказку. Мебельный концерн сократит штат сотрудников на семь с половиной тысяч человек. Это делается для того, чтобы оптимизировать систему управления. В то же время фирма заявляет о планах создать новые рабочие места в рамках других направлений. Это, в частности, магазины в центрах городов, продвижение онлайн-торговли, совершенствование работы службы доставки. Сокращения коснутся сотрудников сети в 30 странах. Всего в компании сейчас работают приблизительно 160 тысяч человек.
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