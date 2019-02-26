Экономика дня

Белорусская картошка готовится к экспортному десанту в Евросоюз. Для поставок картофеля Минсельхозпрод планирует сертифицировать профильные предприятия. Еврокомиссия уже рассматривает предложение белорусов. А пока цифры этой статьи экспорта не радуют. Поставки картофеля на внешний рынок, несмотря на то, что в 2018 году принесли казне $50 млн долларов, снизились более чем на четверть.

Как Минсельхозпрод комментирует активизацию на европейском направлении, узнаем у Андрея Лаптенка.

Вы в курсе, что в стране каждый год собирают около 6 миллионов тонн картофеля, только 1 миллион выращивают сельхозпредприятия и фермеры? А целых 5 миллионов тонн мы растим в своих огородах. Но даже тот миллион тонн от предприятий может принести неплохой экспортный доход.

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Для поставок картофеля в ЕС Минсельхозпрод планирует сертифицировать профильные предприятия

Минсельхозпрод комментирует падение картофельных продаж:

"Поставки картофеля шли больше на российский рынок, который активно развивается. Производство картофеля в странах ЕАЭС растет, поэтому вопрос географической диверсификации экспорта будет стоять остро. Необходимо уходить от зависимости от одного рынка, расширять географию экспортных поставок...", отметил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

ВЫРАСТИЛИ ПРИБЫЛЬ

Экспорт белорусской продукции растениеводства в 2018г. прибавил 16 %

Впрочем в целом экспорт белорусской продукции растениеводства за прошлый год прибавил. +16 % общая цифра. Расли за счет поставок свежих овощей. В 2018 году на 6 % ($187,5 млн) больше уровня 2017. Заметно прибавили в экспорте льноволокна, особенно в Китай ($19,6 млн - на 21 % больше). Наибольший рост составили груши и яблоки. Почти на 50 % вырос их экспорт. ($18,7 млн - на 47 % больше).

ЦЕНА НЕДОГОВОРЕННОСТЕЙ

Эксперт: Выход из состава ЕС без сделки с Брюсселем может обернуться для Великобритании нехваткой продовольствия

Об этом предупредил финансовый директор крупнейшей британской компании по переработке и продаже продуктов питания ABF Джон Бейсон.

"В случае заключения сделки о Brexit мелкие недочеты договора можно будет компенсировать с помощью дополнительных товарных запасов. Однако выход из ЕС без сделки принесет Британии сильный обвал и ужасные последствия, вплоть до нехватки продовольствия".

24 февраля Тереза Мэй, премьер Великобритании, в очередной раз отложила финальное голосования по сделке о Brexit. Звучит новая дата рассмотрения в парламенте - 12 марта.

ПЛАНОВОЕ ОБУСТРОЙСТВО

Компания "Славкалий"приступила к новому этапу строительства Нежинского ГОКа в Любанском районе

Компания "Славкалий" приступила к новому этапу строительства Нежинского горно-обогатительного комплекса в Любанском районе. На этот раз на очереди 11 объектов временного периода: автостоянка, площадка для хранения материалов, административно-бытовой комплекс, ремонтно-технический, автотранспортный и складской блоки, здание второго корпуса будущего рудоуправления. Также предприятие "Славкалий" приступает к очередному этапу прокладки железнодорожного пути, по которому будет организована доставка грузов и калийных удобрений, перевозка пассажиров по маршруту Любань - станция "Славкалий". Речь об участке ветки длиной более 1 км, которая пройдет непосредственно по территории ГОКа.

НЕ ДАДУТ В ДОЛГ?

В Госдуме РФ работают над законопроектом, ограничивающим банки и микрофинансовые организации в выдаче кредитов