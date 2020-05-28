Агентство Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом. Рейтинги Беларусбанка, Белинвестбанка и Банка развития совпадают с кредитным рейтингом страны. Прогноз опирается на высокую готовность государства в случае необходимости предоставить поддержку этим организациям. Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.







Fitch подтвердило рейтинги трех белорусских госбанков на уровне В со стабильным прогнозом

Международный кредитный рейтинг - важнейший индикатор для работы банка и на финансовом рынке Республики Беларусь, и на международных рынках, где его наличие позволяет на выгодных условиях привлекать финансовые ресурсы. Это и финансирование внешнеторговых контрактов клиентов, и синдицированные кредиты с привлечением крупных иностранных банков, что в условиях признаков мировой рецессии и будущего восстановления после пандемии коронавируса крайне важно.





Fitch Ratings: мировая экономика упадет на 4,6 %

И на этом фоне еще одна новость от Fitch Ratings. Агентство изменило прогноз по падению мировой экономики на этот год. Если в апреле предполагался уровень чуть менее 4 %, то теперь в прогнозе более 4,5 %. В агентстве призывает не ждать того, что показатели мирового ВВП вернутся к уровню, который был до коронакризиса, до 2022 года.





Украина заинтересована в присоединении Беларуси к ВТО

Украина заинтересована в присоединении Беларуси к Всемирной торговой организации. Как отметил в ходе онлайн-встречи с белорусскими коллегами замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка, для его страны это важный приоритет. И цитата:

"Несмотря на все кризисы, которые организация переживает сейчас, а на самом деле это просто адаптация к новой реальности, нам важно, чтобы мы сотрудничали в рамках ВТО", - подчеркнул он. Добавив, что Беларуси и Украине следует активнее развивать промышленную кооперацию.





Компания EY переносит финал международного конкурса "Предприниматель года"

Компания "Эрнст энд Янг" переносит финал международного конкурса "Предприниматель года" в Беларуси на следующий год и продлевает прием заявок до 31 мая 2021. Такое решение, было принято, с учетом развития эпидситуации, обусловленной распространением COVID-19, и связанные с ней риски для участников, партнеров и гостей мероприятий. Напомним, в конкурсе могут принять участие белорусские предприниматели, которые владеют собственным бизнесом или являются руководителями высшего звена. По правилам состязания победителей определит независимое жюри, состоящее из экспертов и известных представителей деловых кругов. Подведение итогов конкурса состоится в декабре 2021 года в Минске.





Позиции России и Саудовской Аравии в преддверии очередной встречи ОПЕК+ расходятся

Цены на нефть снижались второй день подряд. Напомним, накануне нефть подешевела примерно на 4 %, сегодня утром еще минус 1 %. Баррель североморской Brent торговался на уровне $34. К вечеру котировки развернулись. $35,5 за барель Brent. Волотильность на рынке черного золота рождают сообщения о том, что позиции России и Саудовской Аравии в преддверии очередной встречи ОПЕК+ расходятся. Россия готова наращивать добычу в июле, саудиты рассчитывают продлить максимальное снижение до осени.





Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты