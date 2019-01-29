Экономика дня

Равновесие рынка

Эксперт: Объемы жилищного строительства сохранят равновесие рынка



Действующая временная приостановка рядом банков выдачи кредитов на приобретение жилья не отразится на объемах строительства и в целом на рынке недвижимости, полагают эксперты. Напомним, 2018 год был отмечен комфортными процентными ставками по кредитам, снижением ставки рефинансирования, лояльными программами банков. Увеличение спроса и рост стоимости жилья могло бы спровоцировать сокращение объемов жилищного строительства.



Деперсонализация за деньги

Россиянам могут предоставить возможность продавать свои персональные данные бизнесу

Россиянам могут предоставить возможность продавать свои персональные данные бизнесу. Идея принадлежит российскому Фонду развития интернет-инициатив. Если внесут изменения в федеральный закон "Об информации", граждане смогут зарабатывать на персональных данных пользователя до 60 тысяч рублей в год. По замыслу авторов идеи, поправки будут мотивировать граждан регистрироваться в качестве самозанятых и принесут в бюджет несколько миллиардов рублей. Впрочем, предложения только обсуждаются и в Госдуму не вносились. Большинство экспертов сомневается в безопасности и целесообразности таких поправок.



Борьба технологий

Конфликт между Huawei и T-Mobile разворачивается на фоне непростых переговоров США и Китая о новом торговом соглашении



Минюст США обвинил китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в шпионаже и мошенничестве ради кражи технологий, сообщает Bloomberg. Обвинения были предъявлены в Нью-Йорке и Сиэтле. Большое жюри присяжных в обоих случаях сочло имеющиеся у правительства улики достаточными для выдвижения обвинений. В частности, компанию подозревают в краже информации о технологиях, которые американская T-Mobile использовала для проверок смартфонов. Конфликт между Huawei и T-Mobile разворачивается на фоне непростых переговоров США и Китая о новом торговом соглашении. Очередная встреча по этому вопросу состоится в Вашингтоне 30-31 января. По ее итогам запланированы переговоры президента США Дональда Трампа и вице-премьера Китая Лю Хэ.



Рекордные инвестиции

Финтех-стартапы в 2018 году привлекли от инвесторов во всем мире $39,57млрд.



Финтех-стартапы, финансируемые за счет венчурного капитала, за прошлый год привлекли от инвесторов во всем мире рекордные почти 40 млрд. долларов ($39,57 млрд.), что на 120% больше, чем в 2017 году.



Глобально тенденция такова, что существует множество и стартапов и уже состоявшихся финтех-компаний, которые существенно меняют вообще отношение людей к финансовым услугам и к банкам как таковым. Венчурные инвесторы вкладывают миллиарды в перспективный сегмент в надежде захватить долю рынка в первую очередь у банков. Впрочем финтех-стартапы появились и в секторах кредитования и управления активами.



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