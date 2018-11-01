Экономика дня

Баррель марки Brent не смог удержаться над уровнем в $75

Нефть марки Brent все-таки не смогла удержаться над уровнем в 75 долларов и сегодня, 1 ноября, в ходе утренних торгов обновила минимальное значение в 74 доллара и 39 центов, которое было отмечено 22 августа. Повсеместное снижение доллара не смягчает давления на котировки. За месяц Brent подешевела почти на 10 %.

Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал

На торгах в Минске доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. Актуальный курс доллара - 2 рубля 11 копеек (Br 2,1191). Курс российского - 3 рубля и 23 копейки белорусских за 100 российских рублей. (Br 3,2305 за 100 российских рублей). Евро - 2 рубля 40 копеек (Br 2,4085).

Самой популярной криптовалюте - биткоину - исполнилось 10 лет

А самой популярной криптовалюте 10 лет! За это время курс биткоина резко падал и наоборот взлетал до рекордных значений. Эксперты спорят о перспективах. Большинство считает, что криптоиндустрию ждет дальнейшее развитие, будет оно медленным, но интерес со стороны государств будет нарастать.

Курс биткоина с начала сентября колеблется в диапазоне 6,5-7 тыс. долларов. Сейчас инвесторы не спешат вкладываться в биткоин из-за рисков.

Белорусская PR-индустрия отмечает 25 лет

Еще об одном юбилее. Традиционный осенний форум специалистов по связям с общественностью "Неделя PR" проходит на фоне юбилея отрасли. Белорусская PR-индустрия отмечает 25 лет. Впрочем, не отменялись дискуссии. Главный тренд - PR все больше помогает бизнесу, а PR-технологии становятся чище и понятнее. Представители PR-агентств, деловых СМИ, предприниматели и научное сообщество обсудили взаимоотношения государства и бизнеса, продвижение в различных сферах от недвижимости до ивентов. В студенческих аудиториях прошли мастер-классы и круглые столы с участием экспертов.

Подготовлен проект указа о создании и функционировании в Беларуси депозитно-залоговой системы сбора тары

Сдать упаковку и пополнить кошелек прямо в магазине! Подготовлен проект указа о создании и функционировании в Беларуси депозитно-залоговой системы сбора тары. Напомним, основная идея новой системы - стимулировать потребителя вернуть использованную тару для ее дальнейшей переработки. В утиль будут принимать стеклянные и ПЭТ-бутылки, металлические банки из-под напитков. Покупатель может выбросить пустую тару в контейнер и потерять сумму залога или сдать в таромат, установленный в магазине, и вернуть ее. А значит, сумма залога не увеличивает расходы потребителя. Сама сумма залога может составить ориентировочно 20 копеек. Ожидается, что механизм заработает к 2020 году.

Американцы потратили на Хэллоуин $ 9 млрд