Экономика дня

Мировая экономика с высокой вероятностью впадет в рецессию, если США и Китай не достигнут торгового соглашения в течение трех месяцев. Такое заявление сделали аналитики агентства Moody's. Насколько все серьезно и как может сказаться на внешней торговле Беларуси - узнаем у нашего обозревателя Сергея Воляка.



Эксперты оценивают ситуацию в мировой торговле как самую тяжелую за последние 10 лет. Для Беларуси как экспортно ориентированной экономики это плохие новости.



Moody's: Из-за конфликта стран деловые настроения в мире чрезвычайно хрупки



Итак, аналитики Moody's отмечают, что деловые настроения во всем мире чрезвычайно хрупки. Недавний опрос показал, что доверие среди компаний было самым слабым с момента окончания финансового кризиса десять лет назад. Если переговоры между США и Китаем сорвутся, это подтолкнет компании к сокращению найма. Безработица увеличится, и потребители потеряют веру в экономику. Еще один риск, с которым сталкивается мировая экономика, - это возможность выхода Великобритании из Европейского союза без соглашения.



Доллар и российский рубль на торгах БВФБ подорожали, евро подешевел



Доллар и российский рубль сегодня на торгах в Минске подорожали, евро подешевел. На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США - 2. Евро - единственный в красном - 2,3991. И рубль России - 3,2729 за 100 российских по Нацбанку на завтра



Криптовалюта во вторник достигла самой высокой отметки за 4 месяца - $5 тысяч



Биткоин громко напомнил о себе. Криптовалюта во вторник продемонстрировала внезапный рост, достигла самой высокой отметки за четыре месяца: цена примерно за час успела протестировать отметку $5 тысяч. На данный момент причины столь масштабного взлета цены биткоина не ясны. Скорее всего, один или несколько крупных игроков начали закупки криптовалюты, что и привело к движению цены и покупкам биткоина более мелкими участниками рынка. Некоторые пользователи социальной сети Twitter видят причину в манипуляции ценой.



ФАС России предлагает запретить сборы за снятие наличных в любых банкоматах



Федеральная антимонопольная служба России предлагает обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. По замыслу ведомства, это поможет в борьбе с так называемым зарплатным рабством. Это когда компании, выбирая банк для выплаты зарплаты своим сотрудникам, чаще всего ориентируются на банкоматную сеть. Чтобы дать им возможность более спокойно выбирать, ФАС предлагает обнулить комиссии за снятие денег в банкоматах, не принадлежащих банку, который выпустил карту.