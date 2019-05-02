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Экономика дня
Доллар на мировых площадках резко укрепляется
Такая динамика передалась и нашему рынку. Доллар и евро открыли сегодняшние торги повышением.
Курс доллара вырос до 2 рублей 11 копеек. Евро укрепился до двух рублей 36 копеек за 1 евро. Курс российского рубля снизился. За 100 российских рублей 3,24 белорусского.
В России подписан закон о суверенном Рунете
В России подписан закон о суверенном Рунете. Теперь всех операторов связи обяжут устанавливать в своих сетях "технические средства противодействия угрозам безопасности Интернета". Блокировать доступ к сайтам для пользователей будут не провайдеры, а напрямую Роскомнадзор. Также будет создана национальная система получения информации о доменных именах и сетевых адресах. Расходы на реализацию этих мероприятий могут составить более 30 млрд российских рублей. Частично поправки вступят в силу 1 ноября этого года. Полностью законопроект выйдет с 1 января 2021 года.
Литва рассматривает возможность ввести для иностранцев статус э-резидента
Правительство Литвы рассматривает, по примеру Эстонии, возможности легализации получения иностранцами статуса э.резидента. Статус позволит электронным путем создавать компании, открывать банковские счета или декларировать налоги. Соответствующий законопроект рассматривает Кабинет министров страны. В случае если законопроект пройдет: иностранец, который обратится сам или через внешнего поставщика услуг из-за рубежа, получит инструмент электронной подписи, и сможет электронным способом пользоваться административными, государственными и коммерческими услугами.
В Индии хотят полностью запретить криптовалюту
Между тем в Индии хотят полностью запретить любые криптовалюты. Правительством разработан соответствующий законопроект. В окончательном чтении он будет предложен следующему правительству Индии, которое начнет работу после выборов в мае. Ранее индийские чиновники сетовали, что покупка и выпуск криптовалют совершаются частными лицами и компаниями из ложных побуждений к получению огромных доходов.
По итогам апреля - мая в Беларуси может быть зафиксирован спрос на антигистаминные препараты
По итогам апреля - мая в Беларуси может быть зафиксирован спрос на антигистаминные препараты. Сезон цветения на фоне сухой погоды, наблюдавшийся в начале апреля, провоцирует всплеск аллергических реакций, что традиционно вызывает рост продаж противоаллергических препаратов в аптеках. Рост в количественном и денежном выражении может составить до 30 %. Для такого сегмента - серьезный оборот капитала. Напомним, по объему белорусский фармацевтический рынок оценивается экспертами в 1 млрд долларов.
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