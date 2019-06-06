Экономика дня

Реализация Указа № 175 "О страховании" приведет к либерализации рынка страховых услуг

Итак, убытки до 800 евро с 1 сентября регулируем без вызова ГАИ по европротоколу. Это и другие нововведения начнут действовать в Беларуси. Они предусмотрены указом № 175 "О страховании". В частности, автогражданку можно оформить через интернет.

Беларусь и Оренбургская область нарастят торгово-экономическое сотрудничество

Беларусь и Оренбургская область нарастят торгово-экономическое сотрудничество. Российский регион проявляет интерес к малогабаритной технике "Амкодора" и могилевским лифтам. В планах совместный проект по сервисному и гарантийному обслуживанию.

Правительство России утвердило комплексную программу развития сельских территорий

Правительство России утвердило комплексную программу развития сельских территорий. Она рассчитана до 2025 года. Задача -приблизить их уровень к городскому. На мероприятия будет направлено более 2 триллионов рублей. Эксперты, комментируя решение российского правительства как несколько запоздалое, отмечают, что в Беларуси масштабные программы в сельском хозяйстве реализуются уже с конца 90-х. Не было упущено время. Страна закрепилась в лидерах в своем регионе, вышла на ведущие позиции в мире по производству сельхозпродукции.

Российский рубль и евро сегодня на торгах БВФБ подешевели, доллар подорожал

В итоге валюты покинули торги с такими курсами на завтра. Доллар США 2,099. Евро 2,3584. Рубль России также подешевел 3,2206 за 100 российских по Нацбанку сегодня.

Концерн "Белнефтехим" обещает максимально сдерживать рост цен