3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Экономика дня
Реализация Указа № 175 "О страховании" приведет к либерализации рынка страховых услуг
Итак, убытки до 800 евро с 1 сентября регулируем без вызова ГАИ по европротоколу. Это и другие нововведения начнут действовать в Беларуси. Они предусмотрены указом № 175 "О страховании". В частности, автогражданку можно оформить через интернет.
Беларусь и Оренбургская область нарастят торгово-экономическое сотрудничество
Беларусь и Оренбургская область нарастят торгово-экономическое сотрудничество. Российский регион проявляет интерес к малогабаритной технике "Амкодора" и могилевским лифтам. В планах совместный проект по сервисному и гарантийному обслуживанию.
Правительство России утвердило комплексную программу развития сельских территорий
Правительство России утвердило комплексную программу развития сельских территорий. Она рассчитана до 2025 года. Задача -приблизить их уровень к городскому. На мероприятия будет направлено более 2 триллионов рублей. Эксперты, комментируя решение российского правительства как несколько запоздалое, отмечают, что в Беларуси масштабные программы в сельском хозяйстве реализуются уже с конца 90-х. Не было упущено время. Страна закрепилась в лидерах в своем регионе, вышла на ведущие позиции в мире по производству сельхозпродукции.
Российский рубль и евро сегодня на торгах БВФБ подешевели, доллар подорожал
В итоге валюты покинули торги с такими курсами на завтра. Доллар США 2,099. Евро 2,3584. Рубль России также подешевел 3,2206 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
Концерн "Белнефтехим" обещает максимально сдерживать рост цен
Концерн "Белнефтехим" обещает сохранить стратегию максимального сдерживания роста цен. При этом в концерне подчеркивают, что на среднюю заработную плату в Беларуси в 2019 можно приобрести 644 литра бензина АИ-92, что почти в два раза больше, чем в соседней Украине. Между тем Нацбанк ранее констатировал, что перманентное повышение розничных цен на нефтепродукты является одним из основных факторов роста инфляции и инфляционных ожиданий населения.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов