Экономика дня

Ставка на активизацию и укрепление экономики внутри страны как никогда актуальна. Особенно на фоне новостей с мировых финансовых рынков. Там новые потрясения. Фактически обвал, который уже плохо контролируется. Падение основных индексов сеет панику среди инвесторов. Ряд фондовых значений в США уже потеряли от 3 до 9 %, и падение продолжается. Эксперты прогнозируют и падение цен на нефть. И связывают это с торговыми переговорами между КНР и США. Точнее, их провала. После чего Дональд Трамп объявил о введении пошлин на весь китайский импорт, а Пекин ослабил свою валюту до минимально рекордных значений. Картину дня дополнит наш экономический обозреватель Андрей Лаптенок.



Bloomberg: Самые богатые люди мира потеряли $117 млрд за один день



Самые богатые люди мира потеряли $117 млрд за один день, сообщает Bloomberg. Это более 2 % от совокупной чистой стоимости активов 500 богатейших людей. Инвесторы отреагировали на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем и начали уводить свои капиталы из популярных активов. Основатель Amazon Джефф Безос потерял больше всех - $3,4 млрд на фоне снижения котировок Amazon. По масштабам для Безоса это падение самое затяжное и ощутимое за последние 13 лет.





Торговый конфликт с Китаем уже привел к ослаблению позиций доллара

Лихорадит и валютный рынок. В частности, российский рубль за последние несколько дней потерял к доллару и евро около 5%, и в эти дни не рассматривается в качестве тихой гавани. Недоволен и доллар. Торговый конфликт с Китаем уже привел к его ослаблению позиций на международном финансовом рынке. Эхом это отобразилось и на торгах в Минске.

Графика: Доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал. Курс российского рубля на завтра 3 рубля 15 копеек (Br3,1497) за 100 российских рублей. Курс доллара Br2,0526 за $1. Евро оценен в два рубля и 30 копеек (Br2,3013).

Нацбанк рассмотрит вопрос изменений ставки рефинансирования

Возможно, ситуация на мировых финансовых рынках будет обсуждаться и на заседании Правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике, которое пройдет завтра. Завтра же Нацбанк рассмотрит вопрос изменений ставки рефинансирования. Решение будет зависеть от оценки уровня текущей инфляции. Напомним, ставка рефинансирования была снижена до исторического минимума в 10% годовых 27 июня прошлого года. На начало 2017 года ее величина составляла 18 %. В конце июня в Минэкономики республики отмечали, что резервы для снижения ставки рефинансирования еще не исчерпаны. В 2019 году Нацбанк обещал продолжить снижать этот показатель. Но окончательное решение станет известно завтра.

Заявления Трампа ударила по капитализации крупнейших разработчиков видеоигр

И еще об одном падении акций, в причинах которого не фигурирует торговая война США и Китая. Заявления президента США Дональда Трампа, прозвучавшие после смертельной стрельбы в Техасе и Огайо, ударили по капитализации крупнейших разработчиков видеоигр - их акции рухнули не меньше чем на 5%. И вот после каких слов американского президента: "Мы должны прекратить прославление насилия в нашем обществе. Это касается в том числе кровавых видеоигр, которые теперь стали обыденностью. Сегодня трудным подросткам ничего не стоит окружить себя культурой, которая восхваляет насилие. Мы должны положить этому конец или существенно сократить масштабы этого. И эта работа должна начаться немедленно".