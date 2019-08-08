Экономика дня

Чистка белорусского участка нефтепровода "Дружба" полностью завершена. Об этом сообщило руководство предприятия. Завершить работы удалось на неделю раньше намеченного срока. Теперь в системе "Полоцктранснефть Дружба" присутствует только соответствующее ГОСТу сырье. Таким образом, Беларусь полностью завершила очистку магистральных нефтепроводов на своей территории от загрязненной органическими хлоридами российской нефти. Ранее сообщалось, что 23 июля был очищен участок Унеча - Полоцк. Картину делового дня дополнит мой коллега, экономический обозреватель Андрей Лаптенок.

Нацбанк скорректировал прогноз по потребительскому кредитованию

Доллар и российский рубль на торгах в Минске вновь дешевеют

Доллар и российский рубль на торгах в Минске вновь дешевеют. Евровалюта на свежей статистике европейского рынка прибавила. Курс доллара на завтра - Br2,0444 за $1. Евро - Br2,29. 100 российских рублей оценили в 3 рубля 13 копеек. Потрясения, которые российская валюта почувствовала в первые числа августа, по мнению аналитиков, носили одномоментный характер и не представляют серьезной угрозы. Впрочем, и торговой войной США - Китай и новыми санкциями против России спекулянты воспользовались.

Ведущая европейская платформа Bolt прекратила в Париже аренду электросамокатов

Ведущая европейская платформа для заказа поездок - компания Bolt - прекратила в Париже аренду электросамокатов. Официальная причина - конкуренция, вандализм и неоднозначное законодательство. Париж был первым городом, в котором компания прошлой осенью запустила сервис использования электрических самокатов. Компания поставила сервис на паузу несмотря на то, что весной Парижский окружной суд предоставил компании право использовать товарный знак Bolt, оставив без этого права конкурента, еще одну компанию по аренде электрических самокатов с созвучным названием, связанную с легендой легкой атлетики - спринтером Усейном Болтом.

Китай построил крупнейшую в мире сеть зарядных станций для электромобилей