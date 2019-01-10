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Экономика дня
ЕБРР в 2018г. профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360млн евро
Итак - 360 миллионов евро. Это новый годовой рекорд инвестирования Европейским банком реконструкции и развития в Беларусь. По словам главы представительства ЕБРР, цитата
По объему операций Беларусь вошла в первую "десятку" самых активных стран. Еще 2-3 года назад Беларусь в "десятке" стран с наименьшим объемом операций". В структуре сделок ЕБРР в Беларуси около 60 % приходится на операции с частным сектором. "Эта пропорция сохранится в перспективе, хотя сотрудничество с госсектором будет увеличиваться", - отметили в руководстве ЕБРР.
Конкуренция упала: на одну вакансию приходилось только 2-3 резюме
Квалифицированный кандидат с адекватными запросами - быстрее всего найдет работу в этом году.
Опубликован обзор рынка труда Беларуси. По оценкам аналитиков, дефицита вакансий в 2018 году не наблюдалось. Наоборот, конкуренция очень сильно упала: на одну вакансию приходилось только 2-3 резюме.
Стоимость строительства квартир за 2018г. увеличилась на 10-13 %
Рынок новостроек замер на старте года. Сокращение кредитования несколько остудило активность по сделкам. Однако, как отмечают застройщики, спрос и предложение уравновешены, происходят минимальные колебания цены квадратного метра.
В 2018 году столичный рынок новостроек оставался относительно стабильным и поддерживался доступными кредитами. Цены реализации квартир в зависимости от типа за год увеличились примерно на 10-13 %. Похожая статистика может сложиться и на конец 2019 года.
Нефтяные цены после длительного подъема сегодня устремились вниз
Нефтяные цены после длительного подъема сегодня устремились вниз. Углеводороды эталонных марок, дорожавшие на протяжении 8сессий (это самый продолжительный подъем за 18месяцев), начали дешеветь.
На Лондонской бирже стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent упала до 60долларов 96центов за баррель. На электронных торгах вНью-Йоркефьючерс WTI на февраль подешевел до 51доллара 84центов за баррель(-0,99 %). Нефтяной рынок поддержали оптимистичные настроения трейдеров по поводуамерикано-китайскихторговых переговоров, атакже сигналы осокращении добычи углеводородов странами ОПЕК.
Евро на торгах БВФБ подорожал, доллар и российский рубль подешевели
И о движениях на валютном рынке. Евро сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожал, доллар и российский рубль подешевели.
Доллар США 2,1532. Евро - единственный из валютной корзины - в зеленом 2,4851 на завтра. И курс рубля России снизился 3,2148 за 100 российских по Нацбанку на завтра.
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