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"Экономика дня"
Мозырский НПЗ выставил счет "Роснефти" за апрельские потери. Ущерб из-за поставок грязного сырья завод оценил в 155 миллионов долларов. Главный аргумент белорусской стороны - большую часть поставок в апреле составила некачественная нефть, ее стоимость переработчик считает нулевой. Завод рассчитывает, что "Роснефть" вернет переплату, равную 155 миллионам в добровольном и досудебном порядке, учитывая многолетнее партнерство компаний. Работу по оценке ущерба проводит и второй белорусский переработчик - "Нафтан". Пока конкретные суммы предприятие не озвучило. Совместную работу по оценке убытков проводят и правительства Беларуси и России. В ближайшее время ожидается встреча главы концерна "Белнефтехим" и Министерства энергетики России с участием специалистов российских и белорусских организаций. Стороны обсудят все аспекты компенсаций.
Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.
Транснефть: пока не решили, как поступить с загрязненной нефтью, которая будет возвращена с территории Беларуси
Вице-президент компании Рашид Шарипов в ходе телефонной конференции, отметив, что компания пока не решила, как поступить с загрязненной нефтью, которая будет возвращена с территории Беларуси. А первый вице-президент компании Максим Гришанин сказал следующее, цитата: "Не ожидаем, что операции по возврату нефти из Белоруссии существенно повлияют на нашу отчетность". По оценкам руководства компании, для выхода на нормальную работу "Дружбы", необходимо два-три месяца.
Минэкономики: в планах привлечь $1,6 млрд прямых инвестиций
1 миллиард 600 миллионов долларов инвестиций на чистой основе планирует в этом году привлечь Беларусь, сообщили в Минэкономики. По словам замминистра Елены Перминовой, итоги прошлого года были для страны позитивными: прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили порядка $1,5 млрд. И цитата: "В этом году наша задача - привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, так как именно они с учетом недолговой основы являются приоритетом для инвестиционной политики Беларуси". Представитель Минэкономики добавила, что Программа привлечения инвестиций предусматривает рост объема ПИИ на чистой основе в два раза к 2025 году - до $3 млрд. Основными драйверами получения этого результата будут экспорт, инвестиции и развитие предпринимательства - малого и среднего бизнеса.
Беларусь и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве в поддержку Совета по иностранным инвестициям
Привлечению инвестиций поможет и сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. В частности, подписан меморандум между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития в отношении сотрудничества в поддержку Совета по иностранным инвестициям Беларуси. Этот совет станет новым органом содействия диалогу с инвесторским сообществом. В состав подобных советов, как правило, входят руководители крупнейших международных компаний.
80 населенных пунктов Витебской области получат доступ к более чистой питьевой воде.
Европейский банк реконструкции и развития профинансирует инвестиционную программу Витебскоблводоканала, которая позволит привести качество питьевой воды в соответствие со стандартами ЕС и Всемирной организации здравоохранения. Займ в размере до 15,5 миллионов евро. Является частью Программы ЕБРР по водному сектору в Республике Беларусь. Он поможет создать механизм для реализации программы строительства станций обезжелезивания на территории всей страны. Данный механизм будет поддержан грантами ЕБРР в размере около 0,5 миллиона евро для финансирования подготовки проекта, а также его реализации.
Белорусский рубль укрепился к корзине валют
Белорусский рубль сегодня укрепился к трем основным валютам. Доллар сегодня подешевел до двух рублей семи копеек (Br2,0712). Евро до двух рублей тридцати четырех копеек (Br2,3451 за 1 евро). Российская валюта: Три рубля 21 копейка (Br3,2118) за 100 российских рублей.
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