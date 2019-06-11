Мозырский НПЗ выставил счет "Роснефти" за апрельские потери. Ущерб из-за поставок грязного сырья завод оценил в 155 миллионов долларов. Главный аргумент белорусской стороны - большую часть поставок в апреле составила некачественная нефть, ее стоимость переработчик считает нулевой. Завод рассчитывает, что "Роснефть" вернет переплату, равную 155 миллионам в добровольном и досудебном порядке, учитывая многолетнее партнерство компаний. Работу по оценке ущерба проводит и второй белорусский переработчик - "Нафтан". Пока конкретные суммы предприятие не озвучило. Совместную работу по оценке убытков проводят и правительства Беларуси и России. В ближайшее время ожидается встреча главы концерна "Белнефтехим" и Министерства энергетики России с участием специалистов российских и белорусских организаций. Стороны обсудят все аспекты компенсаций.



Тему продолжит "Экономика дня" с Андреем Лаптенком.

Транснефть: пока не решили, как поступить с загрязненной нефтью, которая будет возвращена с территории Беларуси

Вице-президент компании Рашид Шарипов в ходе телефонной конференции, отметив, что компания пока не решила, как поступить с загрязненной нефтью, которая будет возвращена с территории Беларуси. А первый вице-президент компании Максим Гришанин сказал следующее, цитата: "Не ожидаем, что операции по возврату нефти из Белоруссии существенно повлияют на нашу отчетность". По оценкам руководства компании, для выхода на нормальную работу "Дружбы", необходимо два-три месяца.

Минэкономики: в планах привлечь $1,6 млрд прямых инвестиций

1 миллиард 600 миллионов долларов инвестиций на чистой основе планирует в этом году привлечь Беларусь, сообщили в Минэкономики. По словам замминистра Елены Перминовой, итоги прошлого года были для страны позитивными: прямые иностранные инвестиции на чистой основе составили порядка $1,5 млрд. И цитата: "В этом году наша задача - привлечь не менее $1,6 млрд прямых иностранных инвестиций на чистой основе, так как именно они с учетом недолговой основы являются приоритетом для инвестиционной политики Беларуси". Представитель Минэкономики добавила, что Программа привлечения инвестиций предусматривает рост объема ПИИ на чистой основе в два раза к 2025 году - до $3 млрд. Основными драйверами получения этого результата будут экспорт, инвестиции и развитие предпринимательства - малого и среднего бизнеса.

Беларусь и ЕБРР подписали меморандум о сотрудничестве в поддержку Совета по иностранным инвестициям

Привлечению инвестиций поможет и сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. В частности, подписан меморандум между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития в отношении сотрудничества в поддержку Совета по иностранным инвестициям Беларуси. Этот совет станет новым органом содействия диалогу с инвесторским сообществом. В состав подобных советов, как правило, входят руководители крупнейших международных компаний.









80 населенных пунктов Витебской области получат доступ к более чистой питьевой воде.

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует инвестиционную программу Витебскоблводоканала, которая позволит привести качество питьевой воды в соответствие со стандартами ЕС и Всемирной организации здравоохранения. Займ в размере до 15,5 миллионов евро. Является частью Программы ЕБРР по водному сектору в Республике Беларусь. Он поможет создать механизм для реализации программы строительства станций обезжелезивания на территории всей страны. Данный механизм будет поддержан грантами ЕБРР в размере около 0,5 миллиона евро для финансирования подготовки проекта, а также его реализации.

Белорусский рубль укрепился к корзине валют