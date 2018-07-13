Экономика дня

Министерство иностранных дел Беларуси инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров.

Об этом сегодня было заявлено на встрече руководителей загранучреждений Беларуси с директорами предприятий в Белорусской торгово-промышленной палате. Об этом и других экономических новостях дня узнаем у нашего обозревателя Сергея Воляка.

МИД предлагает финансово поддерживать, например, участие предприятий в выставках за границей, расскажу подробнее.

МИД предлагает компенсировать 50% затрат экспортеров на выставки и сертификацию

Итак, Министерство иностранных дел предлагает правительству две идеи, которые, на взгляд дипломатов, активизируют экспортные продажи.

Компенсировать 50% затрат экспортерам на участие в выставках и ярмарках за рубежом. Второе - компенсировать также половину затрат на сертификацию продукции на внешних рынках.

В этом году ситуация с экспортом, по оценке МИД, складывается неплохо - за 5 месяцев он вырос почти на 22%. Однако не все так безоблачно.

По словам первого заместителя министра Андрея Евдоченко, сейчас формируется новая кризисная волна во всем мире. Различные конфликтные ситуации экономического и торгового плана, санкции, контрсанкции уже приводят к существенным изменениям на мировых рынках.

В Беларуси планируют сертифицировать продукты и по эмиратской системе "Халяль"

С белорусскими продуктами на исламский рынок.

Представителям белорусских предприятий рассказали, как сертифицировать продукцию в странах Персидского залива и тем самым расширять экспорт. В числе спикеров не только белорусские эксперты, но и специалисты из ОАЭ, что неслучайно: требования Эмиратов к иностранным продуктам - одни из самых строгих на Ближнем Востоке.

Общемировой оборот индустрии "Халяль" - пищевых продуктов для мусульман - составляет около 700 млрд. долларов. Эксперты дают прогноз: к концу десятилетия он вырастет почти вдвое.

Мировые цены на нефть продемонстрировали самое сильное падение за два с лишним года

Мировые цены на нефть продемонстрировали самое сильное падение за два с лишним года.

Евро и российский рубль на торгах подешевели, доллар подорожал

Рубль вслед за черным золотом тоже просел и на торгах в Минске. Евро также в красном, доллар подорожал.

Установлены такие официальные курсы: доллар США хотя и подрос, но не пробивает двухрублевую отметку - 1,97 на завтра. Евро подешевел - 2,3012. Рубль России - 3,168 за 100 российских по Нацбанку на завтра.

Компания откроет завод в Китае с мощностью 500 тысяч автомобилей в год

Неожиданная новость от Tesla.