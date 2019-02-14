Экономика дня

Беларусь - страна для инвестиций! За 2018 год в реальный сектор экономики нашей страны иностранные компании вложили почти 11 миллиардов долларов. Какой капитал $10,8 млрд. инвестиций, сообщили БелТА в Национальном статистическом комитете. Подробности узнаем у нашего обозревателя Сергея Воляка. Капитал для Беларуси За 2018 год в реальный сектор экономики нашей страны иностранные компании вложили почти $10,8 млрд. инвестиций Иностранные инвесторы за 2018 год вложили в реальный сектор экономики Беларуси 10 млрд. 800 миллионов долларов. Такие данные публикует сегодня Национальный статкомитет. Основными инвесторами были субъекты хозяйствования России — у них под 40% от всего финансового объема. В топе основных инвесторов также Великобритания, Северная Ирландия, Кипр. При этом 80% денег - прямые инвестиции, они традиционно считаются самыми качественными для экономики. Это не кредиты с обременениями, а прямое участие инвестора в проекте своим капиталом. Рост вкладов Белорусы в январе заметно увеличили банковские депозиты - как валютные, так и рублевые Белорусы в январе заметно увеличили банковские вклады. Причем выросли депозиты и валютные, и, что самое приятное, рублевые. Более того, приток денег отмечается уже второй месяц по валютным и четвертый месяц - по рублевым вкладам. В итоге имеем такие цифры. На конец января на рублевых депозитах хранится 6 миллиардов 146 миллионов долларов (плюс 48,3 миллиона за январь). Рублевые вклады наначало февраля - 4 миллиарда 103 миллиона рублей. За январь рекордный приток - 92 миллиона рублей. Эксперты полагают, что росту сбережений способствует рост средней зарплаты по стране.





Валютный рынок

Доллар и евро на торгах БВФБ подорожали, российский рубль подешевел

Доллар и евро сегодня на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи подорожали, российский рубль подешевел.

В итоге на завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США - 2,1679. Евро с незначительным удорожанием выходит на 2,4436. Рубль России - единственный из валютной корзины в красном - 3,2519 за 100 российских по Нацбанку на завтра.



Посадка A380

Корпорация Airbus прекратит производство крупнейших в мире авиалайнеров

Корпорация Airbus сделала сегодня сенсационное заявление. Авиагигант прекратит производство крупнейших в мире A380. Поставки остановят в 2021 году. Причиной стало то, что компания Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов сократила портфель заказов на эти самолеты. Больше ни одна компания мира не может позволить себе такой размах. При этом в Airbus заверили, что продолжат оказывать техподдержку используемым самолетам, цитата: "Они еще много лет будут подниматься в небо". А380- крупнейший серийный пассажирский лайнер вмире. Максимальная вместимость такого самолета- 853человека, адальность полета- 15 тысяч километров.



Доходные новости

Apple создаст новостной сервис по подписке

Apple не вторгается в новые сегменты бизнеса и собирается подмять рынок новостей - компания создаст новостной сервис по подписке. Предполагаемая цена - 10долларов вмесяц. Половину выручки компания сразу заберет себе, аоставшиеся деньги распределят между производителями контента, причем будет учитываться время, которое пользователь провел за чтением того или иного издания. Ведущие газеты США, втом числе The New York Times иThe Washington Post, такие жесткие условия не устраивают. ВApple рассчитывают, что подписка на новости поможет поднять прибыль на фоне того, что доходы от основного бизнеса снижаются. В прошлом квартале продажи iPhone упали на 15%.



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