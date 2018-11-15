Экономика дня

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В КНР будут привлекать частные компании и НИИ к разработкам технологий искусственного интеллекта
Китайское правительство готово привлекать частные компании и научные институты к разработкам технологий искусственного интеллекта следующего поколения, сообщают китайские СМИ. Отмечается, что Министерство промышленности и информатизации КНР выберет не более 3 компаний из 17 приоритетных областей и предложит им "большую поддержку и продвижение". Официальный Пекин называет это частью общих усилий Китая по устранению отставания от США в сфере искусственного интеллекта к 2030 году. Усилия созданной национальной команды будут направлены на достижения технологических прорывов.
Общий объем инвестиций ЕБРР в Беларуси в 2018 году может превысить 300 миллионов евро
Уже в этом году общий объем инвестиций, сделанных Европейским банком реконструкции и развития в Беларуси, может превысить 300 миллионов евро. По словам главы представительства банка в Республике Беларусь Александра Пивоварского, уже заключено сделок в общей сложности на 240 миллионов евро. Если на следующей неделе состоится подписание еще одной крупной сделки по инфраструктурному проекту, то показатель годовых инвестиций за всю историю банка в Беларуси может превысить 300 миллионов евро.
Доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Доллар и евро на торгах 15 ноября подешевели, российский рубль подорожал. Курс доллара на завтра - 2,1222. Евро - 2,4045. Курс российской валюты - 3,1867 белорусского за 100 российских рублей.
Цена биткоина рухнула до минимальной годовой отметки
Цена биткоина рухнула до минимальной годовой отметки и может опускаться еще ниже, считают аналитики. В частности, биткоин после бурного 2017 г. перестал привлекать к себе бурный интерес.
Психологическая отметка в $5800 долларов была самой низкой по году, но не удержалась накануне. Минус сразу 750 долларов - это 12 %, новый курс для 1 биткоина - 5638 долларов. Часть экспертов полагает, что биткоину предстоит еще длинный путь вниз. Возможно, его стоимость опустится еще вдвое или даже больше.
На рынке недвижимости растут спрос, предложение и цена
Осень оживила столичный рынок жилья. Причем рост показали все главные индикаторы, в частности, предложение и цены. Растет и спрос три месяца подряд.
В октябре количество сделок купли-продажи добавило почти 5 %. Средняя цена проданных в Минске квартир - 1286 долларов за метр квадратный. Эксперты указывают на фактор сезонности.
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